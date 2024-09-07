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工研院 5新院士出爐
工研院昨天舉辦第十三屆院士授證典禮，新科院士包括ＮＶＩＤＩＡ創辦人黃仁勳、ＡＭＤ董事長蘇姿丰、宏碁董事長陳俊聖、中美矽晶及環球晶圓董事長徐秀蘭、台中榮總院長陳適安，由副總統蕭美琴授證。黃仁勳、蘇姿丰未到場，透過影片「現身」；黃仁勳致詞說，台灣成就了今天的ＮＶＩＤＩＡ，未來的ＡＩ（人工智慧）及機器人技術浪潮，工研院仍是產業核心角色。
工研院指出，五位新任院士都為台灣產業發展付出貢獻，黃仁勳驅動ＡＩ產業發展，在台設立亞洲首座ＡＩ研發中心，從技術、人才到供應鏈，讓台灣ＡＩ晶片產業生態系統更完整。
蘇姿丰被譽為「半導體女王」，成功將ＡＭＤ轉型為高效能與自行調適運算的領導者，帶動台廠強化全球半導體產業體系能量。
陳俊聖帶領宏碁推動轉型，提升品牌價值，並以老虎隊策略強化集團實力，是台灣電子與資通訊產業跨領域發展的典範。
徐秀蘭以卓越併購策略，成功拓展全球布局，近年並轉向有機成長策略在全球擴產，透過在地化生產、多元化採購、自動化生產三大策略，分散風險並強化供應鏈韌性。
陳適安在心房顫動電燒術居世界領導地位，撰寫非靜脈心房顫動的鑑別診斷和治療方法，被全球醫界喻為「台北方法」，帶領台中榮總入選美國Newsweek雜誌「全球最佳智慧醫院」。
蕭美琴表示，院士都是對產業發展有傑出貢獻的業界泰斗，工研院長期作為孵化及技術轉移中心，對台灣產業扮演關鍵角色，感謝工研院讓世界看到台灣，也少不了台灣。
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