冷眼集／自詡人權大國 貽笑國際

勞長何佩珊昨受訪時說，台灣是人權大國，面對全球搶工潮具備優勢。然而，美東時間同一天，台灣遠洋漁業漁獲卻被美國勞動部列入「強迫勞動製品清單」，且這是台灣第三度上榜。血汗漁工傳千里，已嚴重影響台灣形象，如此之「人權大國」，豈不貽笑國際？

根據漁業署統計，我國遠洋漁船超過千餘艘，境外僱用外籍船員約二萬人，境外僱用大陸船員約八百多人，外籍漁工人數看似不多，然而霸凌、欠薪、過勞超時、勞動條件差等爭議卻不斷，不要說被美國勞動部三度點名，就連監察院前天也才因為有雇主、仲介迴避勞基法，導致六十四名外籍漁工被迫放無薪假、居住環境惡劣等，糾正勞動部與新北市府，認為政府的怠惰，已嚴重影響台灣形象。

諷刺的是，無論是監察院、民團、美國勞動部，都多次點名台灣外籍漁工的勞動權益問題，然而身為主管機關的漁業署卻稱「外籍漁工權益已大幅提升」，好似活在平行時空，而作為勞動主管機關的勞動部，本應擔起責任，保障勞工權益、提升勞工福祉，如今卻兩手一攤，稱遠洋漁業歸農業部漁業署管，難怪民團批評勞動部卸責。

外籍漁工分為「境內僱用」與「境外僱用」，境內聘僱漁工歸勞基法保障，但境外聘僱移工則由「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」規範，權責機關在漁業署，這也讓民間團體抨擊，難道遠洋漁業漁工不算勞工嗎？

勞動部袖手旁觀的事何其多，除了遠洋漁業漁工，扛起多少長照家庭照護責任家事移工，至今不適用勞基法，不但沒有最低工資保障，薪資差距產業類移工工七、八千元，更沒有工時限制。移工身上也幾乎背負著龐大的仲介費債務。這些系統性的剝削問題，勞動部至今無解。

如今進入全球大缺工的時代，不管是白領、藍領勞工，甚至不分本國籍、外國籍勞工，健全、友善的勞動環境、優質的勞動條件，這些都是吸引人才的誘因，且都是必要條件，而非附加價值，台灣政府不該再繼續自我感覺良好。