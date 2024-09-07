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引進印度移工 勞長：將開首次工作會議

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部長何佩珊表示，面對日韓搶工，台灣擁有「人權大國」的優勢。本報資料照片
勞動部長何佩珊表示，面對日韓搶工，台灣擁有「人權大國」的優勢。本報資料照片

台灣、印度簽署勞工合作備忘錄後，勞動部積極籌備印度移工相關引進措施，勞動部長何佩珊昨透露，台印第一次的雙邊工作層級小組會議即將召開，將邀請印度官方人員訪台，針對未來相關的引進措施進行磋商。勞動部官員補充，目前透過外交部協助接洽，已在籌畫中，希望能實體舉辦，但時間、形式也須尊重印方。

台灣已逾廿年未新增移工來源國，面對缺工浪潮，再加上分散來源國風險，我爭取到與印度簽署ＭＯＵ，將引進印度移工，初期將採小規模試辦。何佩珊昨接受自由時報「官我什麼事」專訪時表示，很快地就會進行台印第一次工作層級會議，將邀請印度官方訪台。

她也提及，疫後缺工是全球普遍的現象，不是只有台灣而已，大家不用太焦慮，且面對日韓搶工，台灣擁有作為「人權大國」的優勢，對移工的人權照顧相對好，也比中東國家好。

對於觀光旅宿業等服務業者期盼開放引進移工，何佩珊說，服務業有許多年輕人、中高齡及二度就業婦女，且普遍低薪，必須謹慎看待開放。

何佩珊表示，現在陸續鬆綁僑外生留台就業資格，將配額上限打開，將是可觀人力，但怎麼讓僑外生留下，就要靠企業努力。

何佩珊 印度 移工

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