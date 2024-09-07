缺工靠移工？低薪缺保障 移工團體：台灣誘因低

大缺工時代，為開發勞動力，各國將目標鎖定銀髮族、二度就業女性、外籍勞工，台灣也不例外。近年台灣高齡、女性勞參率雖有提升，但成效有限，因此產業多把目光聚集在最快獲取、成本也相對低廉的移工身上，但移工團體直言，台灣移工薪資水準遠落後其他國家，大概只有不想準備語言、技術檢定的移工，會選擇台灣作為工作地點。

ＴＩＷＡ台灣國際勞工協會成員吳靜如說，勞動部雖推動移工留才久用方案，透過技術、薪資門檻留任資深移工，成為中階技術人力，但留下來的移工一樣沒有自由轉換雇主的權利；家庭看護工薪資門檻設定二萬四千元，連最低工資都不到，更遑論沒有休假、工時等相關勞動法令保障，只能倚賴雇主「施恩惠」，用這樣的方式在對待留下來的「人才」。

她舉例，韓國引進移工採國對國直聘，也在各地設置外國人生活中心，提供通譯服務，在南韓工作的移工若遇到就醫問題，可以打電話找通譯協助，台灣卻連這種攸關健康的生活基本協助都做不到。若和日本比，日本是由機構引進的看護工，不但本勞、外勞同工同酬，機構也必須提供語言、職業技能的在職訓練，且訓練期間有薪。

天主教會新竹教區移民移工服務中心主任劉曉櫻苦笑說，台灣移工的薪資水準遠差日本、南韓、中東國家一大截，唯一優勢大概就是沒有語言、技術能力限制，移工只要支付仲介費，就可來台工作。

劉曉櫻說，中階技術人力因有薪資門檻，中小企業傳產不願花錢、花時間培訓種子移工人才，只有具規模的科技廠商才較有留用意願。