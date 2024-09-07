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我遠洋漁獲3度入美強迫勞動清單 民團批政府不改革

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
美國勞動部五日發布童工及強迫勞動製品清單，台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲被列入，這也是台灣遠洋漁業第三度入榜。圖為外籍漁工示意圖，非當事人。記者劉學聖／攝影
美國勞動部五日發布童工及強迫勞動製品清單，台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲被列入，這也是台灣遠洋漁業第三度入榜。圖為外籍漁工示意圖，非當事人。記者劉學聖／攝影

美國勞動部五日發布最新「童工及強迫勞動製品清單」，其中台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲也被列入名單之中，這是台灣遠洋漁業，繼二○二○年首度上榜後，第三度入榜，也是目前台灣唯一被列名的產業。外籍漁工人權保障聯盟批評，台灣政府推卸責任，放任外籍漁工淪為強迫勞動的受害者，若再不改革，恐遭市場淘汰。

美國勞動部指出，台灣遠洋漁船上的外籍漁工，遭仲介以不實工資與契約資訊欺騙，因而被迫支付仲介費及簽下借貸契約，背負龐大債務。此外，上了台灣漁船的外籍漁工，經常面臨身分證件遭扣留、數月無法靠港上岸，每日被迫在惡劣環境工作長達十八至廿二小時，甚至遭受肢體暴力及言語霸凌，無法逃離工作漁船或解除合約，連對工人最重要的薪資和食宿費也被非法苛扣。

外籍漁工人權保障聯盟指出，台灣漁船經營者及仲介業者，常用強迫勞動的手段進行人口販運犯罪行為，政府卻將遠洋漁船上的勞動事務交由農業部漁業署主責，反觀作為勞動業務主管機關的勞動部，卻袖手旁觀、推卸責任。

聯盟強調，台美廿一世紀貿易倡議談判正進行到勞動專章，歐盟也在今年通過「企業永續盡職調查指令」與「歐盟市場內禁止強迫勞動製造產品」，要求企業對供應鏈中的人權及環境善盡調查義務，顯示外國市場對消除強迫勞動商品的決心，台灣遠洋漁業再不改革，恐遭市場淘汰。

對此，漁業署漁業人力組薛博元說，漁業署從二○二二年推動「漁業與人權行動計畫」，從勞動及生活條件、社會保障、仲介管理等層面，要求直接足額給付工資、裝設船舶攝錄影系統等，每年檢查國內外港口遠洋漁船五成以上，也派員對漁工訪談。今年一到六月檢查結果，外籍漁工工資足額給付比率達九成八。計畫為期四年，今年執行到第三年，外籍漁工權益已大幅提升。

勞動部勞動力發展署管理組長蘇裕國則說，漁業署、勞動部一直保持跨部會合作，遠洋漁工若申訴，也可利用勞動部一九五五專線。

但環境正義基金會海洋專案主任林佑亮質疑，政府稱大幅改善，但基金會仍持續發現苛扣薪資、保證金及證件扣留，以及船隻生活條件惡劣等問題，呼籲政府盡速將國際勞工組織「漁業工作公約」國內法化。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔直指，以今年八月揭露的銪富號（You Fu）十位印尼漁工遭雇主積欠薪資長達十五個月為例，若這些漁工在作業期間有網路可與外界聯繫，應可避免家人無法收到薪資而陷入生存危機。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華批評，漁業署作為只是為了脫離黑名單，重視漁業產值，以及漁業經營者的最大利益，卻蔑視漁工的勞動尊嚴與基本人權。

人權 勞動部 外籍漁工

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