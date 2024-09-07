大缺工時代 日研究：血汗企業難生存

台灣缺工嚴重，同樣有高齡化、少子化問題的日本，也有嚴重的缺工情形，當人力不足時，政府往往會討論三個方案，也就是銀髮族、女性和國際勞工，不過勞團認為，缺工的根本問題在於雇主不肯改變職場生態；學者則認為，產業結構必須調整，否則不管多少銀髮族、女性、國際勞工都無法解決缺工問題。

日本跟台灣一樣，在營造業、物流業、餐飲業、教師、長照業出現人力不足。Recruit Works研究院針對缺工問題進行調查，去年發表報告 ，估計二○四○年，日本勞動力將短缺一千一百萬人，震驚日本社會。

慣老闆若不改 未來更缺工

商周出版社引進根據日本Recruit Works研究院報告完成的話題新書「大缺工：身兼多職、技能失傳、倒店危機，如何因應數十萬人才缺口？」報告指出，缺工只是表象，反映出來的深層問題是產業結構發展失衡，以及工作型態亟需轉型；「慣老闆」與血汗企業若不改善讓員工身心俱疲的工作方式與業務，在「大缺工時代」將無法找到足夠人力。

該報告也提到，當人力不足時，政府往往會討論三個方案，也就是銀髮族、女性和國際勞工。但其實許多缺工的行業都是因為有太多冗贅業務，如護理業和教師有太多雜務，因此無法吸引年輕人加入，必須從產業結構上做根本改革。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，日本比台灣更早面對高齡化和少子化，書中提到的許多日本缺工問題，台灣未來也會面臨。像日本近年大量招攬外國學生，其實是讓他們晚上到便利商店等缺工產業工作，日本年輕人都不想做的苦勞，由外籍留學生、實習生來扛，正是台灣近年發生的亂象。

孫友聯認為，缺工的根本問題在於雇主不肯改變職場生態，包括提高薪資和減少冗贅業務。政府應該要有更堅定的薪資政策，如引進國外勞工也必須「同工同酬」，這樣才能知道產業是缺乏本國人力、還是老闆想省錢請廉價移工？

孫友聯表示，在大缺工的「事求人」時代，企業主心態必須調整、打造能吸引年輕世代的職場環境。政府也必須徹底檢討移工政策，才能吸引國際人才加入。

台大國發所副教授辛炳隆表示，缺工的問題一直都在，解決問題的根本應從減少人力需求做起，讓更多硬體設備自動化，像是點餐機器人、自動結帳機台，就能減少人力的需求。

缺工是表象 反映產業失衡

辛炳隆強調，產業結構也必須調整，否則不管多少銀髮族、女性，或是國際勞工的投入都無法解決缺工問題。例如旅宿業這幾年少了陸客，卻一直向政府喊要紓困、想要維持產業規模，這就是問題所在。當供需的天秤只增不減，當然會失衡，缺工問題只會愈來愈嚴重。