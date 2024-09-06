2024台馬產業鏈結高峰論壇登場 持續深化貿易夥伴關係

經濟部6日發布新聞稿指出，2024第八屆台馬產業鏈結高峰論壇3日於馬來西亞吉隆坡登場，持續推動經貿合作及人才交流，深化貿易夥伴關係。

本次論壇由中華民國全國工業總會與馬來西亞製造商聯合會主導，邀請來自台灣及馬來西亞產、官、學、研代表超過300人參與，交流討論雙方產業長期合作的機會與模式，積極拓展產業國際合作新市場。論壇並由中華民國全國工業總會召集人胡定吾、馬來西亞製造商聯合會會長蘇添來及經濟部產業發展署主任秘書林德生擔任貴賓致詞，為雙方產業能夠達成更具體且緊密合作勉勵期許。

經濟部產業發展署主任秘書林德生在論壇致詞中表示，台馬論壇今年邁入第八年，雙方累積超過4,000人次共同參與，共完成48個MOU簽署。因應全球暖化與氣候變遷的課題，近年來我國與馬來西亞推動ESG永續發展為臺馬雙方共同努力目標，以紡織業交流為例，臺灣紡織設備業者以流亞公司為中心，整合織染、驗布等設備商籌組A-Team建立一個Total Solution 供應鏈的服務模式，打國際盃，協助國內外紡織業者做出最智慧的生產決策，最終達到淨零碳排目標。

值得一提的是馬來西亞新華麗染整公司，採用A-Team智慧染整設備系統，榮獲馬來西亞第一個智慧製造獎項「The Malaysia Smart Manufacturing Awards」，另今年紡織增加循環經濟議題交流合作，創造雙方紡織產業循環永續新商機。

今年第八屆「台馬產業鏈結高峰論壇」專題演講為全球熱門議題「人工智慧（AI）」，由台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾與馬來西亞亞太科技大學副校長何展坤進行演講，分享台灣與馬來西亞雙方目前AI產業發展及契機，並聚焦安排「紡織」及「智慧城市」等二大領域分論壇，針對台馬雙方產業發展進行深入交流與商機媒合，強化雙邊產業鏈結；及簽署四項MOU，包含逢甲大學與馬來西亞針織廠商會合作，推動企業在職訓練與二代紡織人才培訓課程；台灣能源數位轉型產學技術聯盟與馬來西亞綠色商業協會合作，共同於東南亞市場推動再生能源、數位轉型及綠色商機；台灣潮網科技公司與馬來西亞最大電商平台EasyStore合作導入數位行銷科技方案；台灣金專科技有限公司與馬來西亞小池公司合作，推動機車智慧車燈進入馬來西亞市場，期望與馬來西亞各產業多元化合作及發展。

為推廣台灣推動智慧醫療產業的國際形象與研發成果，提升國內廠商的產品及技術形象，於9月4日舉辦台馬智慧醫材產業交流會，並帶領著台灣智慧醫療廠商宏碁智醫、慧誠智醫、優盛、英華達前進馬來西亞，讓台灣的四家智慧醫療器材廠商有機會向馬來西亞的醫療機構介紹自己開發的產品，並共同見證台灣宏碁智醫股份有限公司與馬來西亞誠愛專科醫院簽署MOU，共同推動全方位智慧AI糖尿病患眼底照護平台，提升馬來西亞糖尿病病友的視網膜病變的篩檢率和即時治療率。讓台灣的醫材廠商和馬來西亞的照護體系共同照顧馬來西亞民眾的健康。

經濟部表示，台馬產業鏈結高峰論壇作為深化台馬產業合作的重要平台，將秉持民間產業為主，藉由落實與馬來西亞實質合作，及資訊整合與對接，實現雙方互利共贏的目標，期能帶領台灣產業在亞太新市場中取得先機。