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引進印度移工有新進展 勞長何佩珊證實將召開首次工作會議

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
勞動部部長何佩珊。聯合報系資料照
勞動部部長何佩珊。聯合報系資料照

台灣開放印度移工有新進展，勞動部何佩珊6日表示，近期就會召開首次台印工作會議，邀請印度官方來台討論引進印度移工的各種措施，目前相關進度正在推進中。

台灣印度MOU於2月中旬簽署後，台灣正積極籌備引進印度移工相關事宜。何佩珊今接受自由時報「官我什麼事」專訪時透露，台灣引進印度移工來台的工作新進度，她指出「很快會進行台印的第1次工作會議」。

何佩珊說，將邀請印度官方來台訪問、對接，包含引進印度移工的各種措施都會雙邊磋商，相關進度也都已經開始推進中。

面對缺工浪潮，何佩珊說，疫後缺工是全球普遍現象，不是只有台灣發生而已，大家可以不用太焦慮，而且面對日、韓搶工，台灣擁有作為人權大國的優勢，對移工的人權照顧相對好，也比中東國家好。

而對於觀光旅宿業等服務業者期盼開放引進移工，何佩珊也回應說明，服務業有許多年輕人、中高齡及二度就業婦女，且普遍低薪，必須謹慎看待開放，但政府也正視缺工的既存事實，因此現在陸續鬆綁僑外生留台就業資格，將配額打開，若一年1.3萬名僑外生留台將是可觀數字，但怎麼讓僑外生留下，就要靠企業努力了，畢竟僑外生也會挑工作。

為填補產業缺工人力，勞動部規劃引進印度移工，根據規劃，開放印度移工來台初期將採小規模試辦，並優先以有良好管理能力業者試辦，規劃建立新的直接聘僱制度與評選優質仲介受雇主委託，採雙軌制度引進。

不過，勞動部表示，離真正開放引進還有許多流程，包含收集社會意見、規劃引進細節、雙邊行政法規作業細節建立等。

何佩珊 勞動部 印度 移工

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