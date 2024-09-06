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陳其邁喊話 積極自主減碳的企業應獲補助及融資

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
大南方高峰論壇今早在高雄承億飯店舉行。記者王昭月／攝影
大南方高峰論壇今早在高雄承億飯店舉行。記者王昭月／攝影

高雄市長陳其邁今早參加「大南方高峰論壇」，以引以為豪的演唱會經濟點出淨零轉型課題的重要，也替企業請命，希望政府對於願意投資設備自主減碳的企業，應利用收取的碳費補助，給予融資便利，更期許在全球淨零轉的關鍵時刻，高雄各企業攜手打「國際盃」，立下示範標竿。

「大南方高峰論壇」今日在高雄承億飯店舉行，高雄市長陳其邁致詞時，以高雄自豪的「演唱會經濟」破題，指為國際天團願意來高雄，除了場域符國際安全標準，設計符國際規格，搭配智慧交通解決方案外，重點是世運主場館是裝置太陽光電，節能減碳的綠建築，發電量達110萬噸，自行供電外還能賣給台電，碳足跡縮小，因此「酷玩」等天團樂以台灣為唯一選擇。

「全世界都在看台灣，台灣看高雄，高雄則看中鋼」，陳其邁說，中鋼的碳排量約2200噸到2300噸，是台北的2倍，只要一根煙囪落實減碳，就抵過台北市民騎電動車一年的努力。

陳其邁指高雄有傳產、鋼鐵、石化等產業，淨零轉型過程應充分合作，市府也會幫助廠商引入新技術，輔導企減碳。他也替企業請命，未來碳費應補助對減碳有利的公司企業，融資也應以企業能減多少碳，做為補助標準。

他同時提及，大家要把眼光放遠，譬如農業能拿的碳權不高，可考量與國際合作，發展藍碳，又如中鋼等企業力，則可開發氫能源，「碳訂價的時代來臨，市府將扮平台，攜手產業打國際盃」。

也出席會議的經濟部政務次長何敬滄表示，過去產發展史上，中油、中鋼、台船等企業均落地高雄，如今全球走向淨零減碳趨勢，國營事業應為表率。目前高科技產業相繼在高雄生根，電力使用勢必加重碳排的負擔，企業如何提升能源使用效率，導入節電減碳等技術，是政府推轉淨零轉型的重要政策，因此淨零等資本性設備投入，將可獲租稅抵減等政策工具協助。

何敬滄也說，台灣是出口國，全球供應鍊夥伴，淨零轉型轉得不好，製造業可能面臨被淘汰風險，經濟部已提出減碳相關輔導方案，盼從國營事做起，以大帶小，「我們的表現不能讓競爭國超越」。

高雄市長陳其邁今早在大南方高峰論壇替產業請命，積極自主減碳企業應獲補助或融資。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早在大南方高峰論壇替產業請命，積極自主減碳企業應獲補助或融資。記者王昭月／攝影
大南方高峰論壇今早在高雄承億飯店舉行。記者王昭月／攝影
大南方高峰論壇今早在高雄承億飯店舉行。記者王昭月／攝影

中鋼 減碳 陳其邁

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