中油雙機制穩油價 下週汽油估降4角、柴油漲2角

北半球夏季用油旺季進入尾聲，加上中美等國製造業景氣均陷萎縮，國際油價走跌。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估9日凌晨零時起，汽油每公升調降新台幣0.4元、柴油調漲0.2元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.7元，95無鉛汽油每公升31.2元，98無鉛汽油每公升33.2元，超級柴油每公升28.1元。

根據中油浮動油價公式，累算至9月5日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶75.41美元，較上週79.11美元下跌3.7美元；新台幣兌美元匯率為32.086元，較上週31.908元貶值0.178元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調降0.1元，柴油每公升調漲0.8元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估9日凌晨零時起，汽油每公升調降0.4元、柴油調漲0.2元。