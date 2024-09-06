集保結算所資安防護體系完善 再次獲行政院頒發資安稽核績優單位

臺灣集中保管結算所資安防護體系再受肯定，7月12日獲頒行政院「2023年政府機關(構)資通安全稽核績優單位」獎，為集保結算所第二次獲獎，由董事長林丙輝代表受獎，表彰集保結算所在資安領域的努力與成效。

林丙輝表示，集保結算所長期致力於資安管理與資安防禦的強化，逐步建立完整的資安發展策略、技術及管理制度。自93年起集保結算所三大核心資訊系統即導入資安管理制度，並持續擴大納入所有資訊系統，於2021年通過全組織的ISO 27001資訊安全管理系統國際驗證，並於今年完成ISO 27001:2022新版認證，集保結算所於2020年及2023年兩度受行政院資安稽核，均獲績優單位獎。

資訊安全是金融創新服務發展的基石，集保結算所將資安相關作業規範，從資訊單位推廣至全公司各部室落實遵循，持續更新資安管理程序，更建構網路、主機系統、應用程式及資料多層次縱深防禦架構，以保護重要資訊系統與客戶資料的安全。此外，公司管理高階分層主持各級資安會議，展現對資安管理執行的重視。

資安人才需求孔亟，是公私部門均面臨的問題。集保結算所除持續通過ISO 27001、ISO 22301、TPIPAS等資安、營運持續及個資保護驗證外，也計畫性長期培訓資安專業人才，強化場域實作，布建優質數位安全環境。近年來因應數位業務發展所伴隨而來的營運風險，集保結算所積極強化電腦機房維運安全，深化資訊安全監控中心（SOC）功能，以持續厚實資安韌性，維護市場穩健運作。