商研院發布7月景氣分析預測 示警住宿餐飲已遇成長瓶頸

商研院6日發布今年7月最新商業服務業景氣循環分析預測，同行指標綜合指數已連續22個月上升，雖升勢略有減緩，但預測到明年1月可持續上升，可說是將進入歷史經驗上的「繁榮」境界。不過，商研院也預警，唯獨住宿餐飲業已遇到成長的瓶頸，需密切關注。

商研院還提醒，繁榮期到來之前，若在先天經濟「結構不均衡」與「復甦不均衡」的情況下，要注意的是可能開始遇到「供給瓶頸」而產生商品、原物料、服務，甚至勞動力供不應求的物價與成本伴隨上漲的「螺旋狀」（Spiral）通貨膨脹。

另外，也可能因部門別資產報酬率不均等的差距拉大，而產生投機行為，造成一時「假需求」的暴增，終於導致「泡沫危機」。這些「假繁榮」症候群，除了長期觀察結構動態，提早發現異常外，短期更應注意金融面因假需求造成的債務快速堆積，儘速設法疏導調節。

商研院指出，目前相關數據多顯示商業服務業復甦步調穩健，但疫後領先復甦的住宿餐飲業卻於2023年5月結束21個月的景氣循環上升，景氣循環趨勢轉而向下，今年4月循環趨勢值甚至回到長期趨勢值（100）之下，7月繼續下降為98.88。

經濟部統計處發布的今年第2季住宿餐飲產值年成長率甚至首度見負，為-1.06%，已顯現成長明顯遲緩跡象。然而，因其他子指標，尤其批發與零售復甦力道強勁，整體商業服務業景氣上行走勢並未受到影響。

商研院還提到，商業服務業景氣變動走強，在五個景氣循環同行子指標之中，其一般循環趨勢值均達到長期趨勢值(100)，唯獨住宿餐飲業自去年6月以來的走勢開始減緩並加速向下，到今年7月的循環趨勢值已從去年5月的最高點103.37一路下降為98.88，跌勢頗劇。顯示一般商業服務業復甦步調穩健，唯獨住宿餐飲業已遇到成長的瓶頸，需特別注意。

在領先指標綜合指數部分，也終於在去年5月觸底反彈，上升力道有加無減，而於去年10月脫離-0.5個標準差的歷史經驗衰退區，更於今年7月來到0.8769個標準差，顯示景氣循環變動將再往上提升。

在七個子指標中，景氣回升的再增為五個，最具指標意義的是，民間實質固定資本形成於去年11月觸底，回升力道尚稱強勁，主計總處發布的實際值年成長率在今年第2季已恢復正成長，成長幅度高達6.46%。

其餘子指標，包括：服務貿易收支淨額、商業服務業僱員淨進入率、商業服務業股價指數與金融及保險業實質GDP也都持續上揚，只有運輸倉儲與倒置後的失業給付初次認定受理件數等兩個子指標持續惡化。但目前這兩個趨勢下行的子指標，其下降力道尚稱溫和，而且運輸及倉儲的循環趨勢指數102.79，還在長期趨勢值(100)之上。