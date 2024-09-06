台中市、雲林縣對國土計畫法有疑慮 內政部：共尋解方

為讓《國土計畫法》如期在明年上路，內政部要求全台各縣市提報國土功能分區圖草案，不過目前包括雲林、台中等縣市仍未繳交；內政部國土署6日表示，日前的溝通說明會上，台中市政府及雲林縣政府代表已表達會提送，盼內政部在審議時就其劃設成果予以尊重。

國土署表示，目前已經有過半12個縣市提報國土功能分區圖草案到內政部，後續也會儘速召開國土計畫審議會議進行審議，請台中市、雲林縣等中南部縣市儘速提交，相關的議題，例如農1、農2的劃設情形，都會在內政部國土計畫審議會審議時共同討論，研議適當的解決方法。

至於屏東縣農1、農2的劃設條件，及桃園市都市計畫農業區劃設為城1或農5等問題，國土署指出，均符合全國國土計畫的指導原則，並將於內政部國土計畫審議會審議各縣市所提報之劃設成果時再行檢視其劃設的合理性。

針對雲林縣政府主張農業權入憲部分，國土署表示，部長已表示支持，認為農業生產一定要因應氣候變遷及自然保育，台灣是需要可以支持農業永續發展的新農業，國土計畫法就是要引導土地合理利用，並兼顧國土永續及民眾權利，使農地農用的農民獲得更多農政資源的支持，而非將其作為畫餅的開發工具，破壞農業的生產環境。

國土署再次喊話，為使國土計畫的土地使用管制可以在明年4月30日如期上路，請尚未將國土功能分區圖草案提報內政部審議的直轄市、縣、市儘速提報，以利有更多的時間可以充分討論地方關心的議題。