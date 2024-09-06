引進印度移工有進展！何佩珊：將召開第一次台印度工作會議
台灣印度ＭＯＵ簽署後，台灣正在積極籌備引進印度移工相關事宜。勞動部長何佩珊接受自由時報「官我什麼事」專訪表示，台印度雙方的第一次工作層級會議即將召開，印度官方將訪台，雙邊磋商未來引進印度移工的措施。
面對缺工浪潮，何佩珊說，疫後缺工是全球普遍的現象，不是只有台灣而已，大家可以不用太焦慮，且面對日韓搶工，台灣擁有作為人權大國的優勢，對移工的人權照顧相對好，也比中東國家好。
她也提到印度移工的引進進度有進展。何佩珊透露，很快地就會進行台印度第一次工作層級會議，將邀請印度官方訪台，雙邊針對未來引進措施對接、磋商。
對於觀光旅宿業等服務業者期盼開放引進移工，何佩珊說，服務業有許多年輕人、中高齡及二度就業婦女，且普遍低薪，必須謹慎看待開放，但政府也正視缺工的既存事實，因此現在陸續鬆綁僑外生留台就業資格，將配額打開，若一年1.3萬名僑外生留台將是可觀數字，但怎麼讓僑外生留下，就要靠企業努力了，畢竟僑外生也會挑工作。
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