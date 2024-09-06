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3個推手 我外匯存底破紀錄

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
央行8月中旬買匯調節市場秩序，成為8月外匯存底大增的原因之一。圖/本報資料照片
央行8月中旬買匯調節市場秩序，成為8月外匯存底大增的原因之一。圖/本報資料照片

中央銀行昨日公布八月外匯存底金額為五七九○點五八億美元，再創歷史新高，較七月底增加七十三點一八億美元，是一一一年底以來單月增加最大金額，央行分析原因，包括投資運用收益、主要貨幣對美元升值，及央行八月中旬進場調節台幣對美元匯率。

此外，八月底外資持有國內股票及債券，按當日市價計算，連同台幣存款餘額共折計八一一三億美元，約當外匯存底百分之一百四十，雖然較七月上升，但不及六月的八三七一億美元、百分之一四六。

央行外匯局長蔡烱民表示，八月外匯存底大增，除了央行為維持匯市秩序而進場買匯外，八月也是收息大月，加上主要貨幣對美元有升值，三項因素貢獻程度相當。央行八月進場買匯時間在八月中旬，有幾天匯市的美元供需有明顯失衡，央行進場調節。

由於市場押注美國九月就會降息，因此美元指數轉弱，其他貨幣都升值，台幣升值百分之二點八二、歐元升值百分之二點三三、英鎊升值百分之二點五一、加幣升值百分之二點六六，先前偏弱的澳幣大升百分之四點七四，日圓因日本央行升息而大升百分之六點一三，人民幣升值百分之二點三二。

台股四日重挫九九九點，外資大砍台股千億，創下外資單日最大賣超金額，央行表示，外資調節台股後通常會匯出，不過，賣股後還有等交割的時間，外資五日又賣超台股二百五十三億元，但台匯仍有大幅升值，大升一點一七角，收三十二點○七一兌一美元。

蔡烱民表示，匯率反映市場對美國貨幣政策的看法，近期美國公布經濟數據表現較弱，市場認為美國九月降息幅度可能擴大至二碼，降一碼機率只略大於降二碼，因此美元指數走弱，主要貨幣對美元都走升。因此，即便外資在台股賣超，也有可能在國際美元走弱的影響下，台匯走強。

外資 日本央行

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