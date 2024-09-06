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扶植半導體 國發會估2028增2.6兆產值

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

行政院會昨天聽取「五大信賴產業推動方案」專案報告。針對半導體人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大產業提出新的發展方向及目標。其中半導體產業除了穩固代工及封測全球第一之外，更將積極發展材料及設備產業，國發會強調，要在二○二八年新增產值台幣二點六六兆元、新增廿五萬個高薪就業機會。

國發會指出，半導體產業要強化國內IC設計研發能量，目標在二○二八年先進製程占比達五十%。人工智慧方面，推動AI、軟體、資安等數位經濟產業二○二六年突破兆元產值；數位經濟產業導入AI普及率達五十%，四年內培育廿萬名AI數位相關人才。

人工智慧 半導體 國發會

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