卓揆：別讓民眾覺得貸款不易

房市「限貸令」爭議延燒多日，行政院長卓榮泰昨天在行政院會上強調，政府有「四原則」及「四順序」，首要維持金融體質的安全；其次民眾自主首購或契約中的貸款要優先；行庫對貸款結構需自主調整；新青安貸款也要審慎核定及嚴格管理。

新青安政策帶動房市買氣，央行關切銀行自主管理不動產貸款總量，引發「限貸令」爭議，卓榮泰為此多次親上火線強調政府沒有限貸令，此後不但約見新任公股行庫董事長關切營運狀況，更在經發會顧問會議強調政府的責任不能讓人民心理不安，也不會破壞金融市場的安全穩定及秩序。

卓榮泰昨天指出，金融市場的安全穩定是第一要務，他感謝央行第一時間提醒行庫與大眾，絕對是正確且必要的。其次，政府也必須消除民眾心中的不安，因此行政院在第一時間就表達一般正常進行中的貸款不應受影響，不要讓民眾有貸款不易情況。

卓榮泰感謝財政部、金管會、各行庫提出相當多因應措施。他說行庫要自行檢驗並自主調控貸款結構，尤其對大型鉅額貸款戶，必須自主調控才有助於健康有序的不動產市場，這也是社會安定的條件。

他並強調，針對新青安貸款，在貸款前要審慎審查貸款資格、貸後要嚴格管理，不能有轉租或其他違背新青安政策的行為。卓榮泰更警告，假如有建商利用政策、內部作帳、人頭等方式濫用誤用政策，內政部要透過公會了解，甚至考慮法制上的措施。

卓榮泰指出，政府要照顧金融體質安全，弭平人民的不安，根據銀行法第七二之二條規定的百分之卅不變、安全警戒值不變、相關規定也都不變。他說，各部會應該讓民眾了解政府施政要兼顧衡平性和優先順序，在最短時間內消弭人民疑慮。