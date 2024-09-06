8月CPI年增2.36% 連4月超出警戒

主計總處昨天公布八月消費者物價指數（CPI）年增率百分之二點三六，雖較七月百分之二點五三收斂，但連續四個月超出百分之二的通膨警戒線。主計總處專門委員曹志弘表示，房租與外食費漲勢仍然偏高，需密切關注。

我國八月物價指數年增率未攀升，但具僵固性的服務類物價，像是房租與外食費未明顯收斂，年增百分之二點四一。主計總處表示，整體物價壓力趨緩，九月通膨率會再縮小。

曹志弘指出，八月房租漲百分之二點四五，雖未創高但需密切關注。近十年房租平均漲幅百分之一點一，二○二二年七月起，年增率便突破百分之二，漲幅居高情勢一直延續至今，今年六月擴大至百分之二點五九。他提到，八月房租年增率回落，但不足以判斷是否會逐步收斂及持續走低，得再拉長觀察時間。

外食費八月年增百分之二點九，曹志弘說，今年外食費漲幅多在略低於百分之三附近波動，觀察季資料變化，漲勢逐季縮小，但與近十年平均漲幅百分之二點五相比，依舊偏高，須關注最低工資調漲後是否影響外食費。

七月凱米颱風侵襲造成不小農損，也帶動CPI上揚。曹志弘認為，八月CPI年增百分之二點三六，漲勢不僅未較原先預估擴大甚至還縮小，主因蔬菜復耕速度快，加上氣候穩定，蔬果漲幅沒有想像中大。另核心CPI於二○二二年第四季的百分之二點八五見高點，此後每季漲幅縮小，今年第二季跌破百分之二。目前世界各國通膨率多已回落至百分之三以下，預期台灣整體物價漲勢會緩步縮小。

八月核心物價百分之一點八，雖是近七個月最低，但主計總處指出，像蔬果、外食費及醫療費用等每月至少消費一次者漲百分之三點三，民眾仍會感受到物價上漲壓力。

至於行政院穩定物價小組關注的十七項重要民生物資CPI，八月轉為年減百分之○點○六，其中雞蛋、鮮奶、牙膏及衛生紙下跌，雞蛋跌幅更達百分之十三點一二，豬肉上漲百分之二點四三，但漲幅較七月縮小。

主計總處指出，八月進口物價若剔除匯率變動，以美元計價跌百分之○點六四，為連續廿二個月走跌。因全球需求疲弱，包括植物、礦產品及運輸工具價格下跌，基本金屬及製品，機器、電機及電視影像等設備零件價格上漲，抵銷部分跌幅。