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推周休三日 學者：實質加薪最實際

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
研究結果認為，實質加薪才是留住人才最實際工具。 圖／聯合報系資料照片
研究結果認為，實質加薪才是留住人才最實際工具。 圖／聯合報系資料照片

日月潭雲品酒店（2748）率先試行周休三日，對於留才效果，台大國發所副教授辛炳隆昨（5）日表示，研究結果認為，實質加薪才是留住人才最實際工具；在無法加薪情況下，雇主為吸引人才，才會去推彈性工時

辛炳隆表示，雲品是旅宿業，有離、尖峰差別，因此集中人力在尖峰上班，離峰時休假，對雇主來說，可能是人力最有效率的運用；但對員工而言，是否具吸引力，則要看雲品周休三日的實際內涵。

辛炳隆舉例，若是每周工時仍維持現行40小時，只是集中在四天工作日，實際工時並未減少，對勞工而言雖周休三日，但雇主因此少給加班費，且也不確定周休三日是集中休、或分散休，勞工未必有利，就要看勞工同不同意。

他強調，根據過去研究，對員工來說，加薪才是留才最實際的工具，過去也曾有調查指出，與其「工時未真正縮短」的周休三日，每周提供一天居家上班，可能更具留才吸引力。

勞動部表示，在目前勞基法工時規定下，產業界可在職務適合、不缺工狀況下，利用現有二周、四周彈性工時，經由勞資協商，集中甚至減少工作時間，達成周休三日。

然而勞動部也說，各行業樣態不同，若要在勞基法之下強制推動周休三日、進一步縮短每周工時，目前並不可行。

104人力銀行指出，勞動市場大缺工，目前全站僅164筆「周休三日」職缺，占整體職缺不到1%、仍為絕對少數；目前強調「周休三日」的職缺多為業務、銷售顧問或遠端工作，其中，業務職以業績是否達標計算獎金、遠端工作以任務專案型居多，較不受「周休三日」影響。

104人力銀行指出，民生消費、觀光旅遊已成大缺工的核心產業，旅宿業罕見且勇敢祭出「周休三日」措施，主要著眼於「雇主品牌」經營，從企業經營的根本源頭，與員工交心。

工時 雲品

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