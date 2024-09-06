8月外匯存底大增 締新猷

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行昨（5）日公布，8月外匯存底為5,790.58億美元。 聯合報系資料照
中央銀行昨（5）日公布，8月外匯存底為5,790.58億美元。 聯合報系資料照

中央銀行昨（5）日公布，8月外匯存底為5,790.58億美元，寫歷史新高紀錄，僅次於中國大陸、日本、瑞士和印度，全球排名第五，8月單月大增73.18億美元，為一年九個月來最大。

央行外匯局局長蔡烱民表示，外匯存底增加主因為外匯存底投資孳息入帳、主要貨幣對美元升值，以及央行買匯阻升。

蔡烱民指出，每年7月與8月為國內上市櫃公司股利發放旺季，儘管金管會公布的「資產面」基礎，外資本金為淨匯入，但央行關注的是現金流量，會加計盈餘與股利匯出，因此外資8月呈淨匯出約40億美元。

對於8月外匯存底大增，蔡烱民解釋，每年逢2、5、8、11月，都是外匯存底投資運用孳息入帳大月，此外，8月主要貨幣對美元升值及8月中旬新台幣匯率大幅升值，央行進場調節，對外匯存底的增加也有正貢獻。

蔡烱民指出，8月美元指數下跌2.3%，日圓匯率大漲6.13%、澳幣匯率升值4.74%、歐元、英鎊、加幣、人民幣匯率升幅也超過2%，央行外匯存底持有這些非美貨幣折成美元後金額增加。

回顧8月中旬，新台幣匯率大幅升值，蔡烱民坦言，有幾天匯市供需相對失衡，央行有進場調節，促使外匯存底增加。

央行統計顯示，8月底外資持有國內股票及債券，加上新台幣存款餘額，合計為8,113億美元，約當外匯存底140%；與7月底相較，外資持有新台幣資產市值增加274億美元，比重上漲0.3個百分點，為兩個月高點。

蔡烱民解釋，外資持有新台幣資產大增，主要是8月台股反彈，外資持有台股市值隨之增加。

央行 新台幣

延伸閱讀

國慶官網報名「8月無31日、2月有30日」 慶籌會給原因

靠登山紓壓 中天主播洪淑芬8月完登富士山

聯寶雙業務動能發威 8月營收創公發以來同期新高

整個國家幾乎都是電動車！挪威8月新電動車占汽車銷量達94%！

相關新聞

8月CPI年增2.36% 連4月超出警戒

主計總處昨天公布八月消費者物價指數（CPI）年增率百分之二點三六，雖較七月百分之二點五三收斂，但連續四個月超出百分之二的...

周休三日可行？勞動部：可利用2周、4周彈性工時 但須經勞資會議協商

日月潭雲品酒店率先試行周休3日盼留住人才。勞動部5日表示，在目前勞基法工時規定下，產業界可在職務適合、不缺工狀況下，利用...

推周休三日 學者：實質加薪最實際

日月潭雲品酒店率先試行周休三日，對於留才效果，台大國發所副教授辛炳隆昨（5）日表示，研究結果認為，實質加薪才是留住人才最...

3個推手 我外匯存底破紀錄

中央銀行昨日公布八月外匯存底金額為五七九○點五八億美元，再創歷史新高，較七月底增加七十三點一八億美元，是一一一年底以來單...

卓揆：別讓民眾覺得貸款不易

房市「限貸令」爭議延燒多日，行政院長卓榮泰昨天在行政院會上強調，政府有「四原則」及「四順序」，首要維持金融體質的安全；其...

扶植半導體 國發會估2028增2.6兆產值

行政院會昨天聽取「五大信賴產業推動方案」專案報告。針對半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大產業提出新的發展方向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。