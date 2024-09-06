8月外匯存底大增 締新猷
中央銀行昨（5）日公布，8月外匯存底為5,790.58億美元，寫歷史新高紀錄，僅次於中國大陸、日本、瑞士和印度，全球排名第五，8月單月大增73.18億美元，為一年九個月來最大。
央行外匯局局長蔡烱民表示，外匯存底增加主因為外匯存底投資孳息入帳、主要貨幣對美元升值，以及央行買匯阻升。
蔡烱民指出，每年7月與8月為國內上市櫃公司股利發放旺季，儘管金管會公布的「資產面」基礎，外資本金為淨匯入，但央行關注的是現金流量，會加計盈餘與股利匯出，因此外資8月呈淨匯出約40億美元。
對於8月外匯存底大增，蔡烱民解釋，每年逢2、5、8、11月，都是外匯存底投資運用孳息入帳大月，此外，8月主要貨幣對美元升值及8月中旬新台幣匯率大幅升值，央行進場調節，對外匯存底的增加也有正貢獻。
蔡烱民指出，8月美元指數下跌2.3%，日圓匯率大漲6.13%、澳幣匯率升值4.74%、歐元、英鎊、加幣、人民幣匯率升幅也超過2%，央行外匯存底持有這些非美貨幣折成美元後金額增加。
回顧8月中旬，新台幣匯率大幅升值，蔡烱民坦言，有幾天匯市供需相對失衡，央行有進場調節，促使外匯存底增加。
央行統計顯示，8月底外資持有國內股票及債券，加上新台幣存款餘額，合計為8,113億美元，約當外匯存底140%；與7月底相較，外資持有新台幣資產市值增加274億美元，比重上漲0.3個百分點，為兩個月高點。
蔡烱民解釋，外資持有新台幣資產大增，主要是8月台股反彈，外資持有台股市值隨之增加。
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