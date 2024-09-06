8月CPI年增2.36% 漲勢收斂 預期9月漲幅會再縮小
主計總處昨（5）日發布8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.36%，雖已較7月2.53%收斂，但仍為連四月超出通膨警戒線。不過8月核心CPI漲幅1.8%，為近七個月最低。主計總處表示，整體物價壓力趨緩，預期9月通膨率會再縮小。
主計總處專委曹志弘坦言，國內物價後續觀察重點在「服務類價格變化」，特別是房租、外食。
8月房租漲2.45%，雖未創高，不過，曹志弘表示，房租漲勢仍偏高，需密切關注。而近十年房租平均漲幅為1.1%，不過2022年7月起，年增率便突破2%，至今漲幅仍居高點，今年6月擴大至2.59%。
曹志弘還提到，雖8月房租年增率回落，但不足以判斷是否能夠逐步收斂和持續走低，可能得再拉長觀察時間，繼續關注房租漲勢。
外食費方面，8月年增2.9%。曹志弘指出，今年4月跌破3%後，便在略低於3%附近波動，漲勢正逐季縮小，只是和近十年長期平均漲幅2.5%相比，依舊偏高，且必須關注最低工資調漲後，是否影響外食費。
曹志弘指出，8月CPI年增2.36%，漲勢縮小，主因蔬菜復耕速度快，加上氣候穩定，使蔬果漲幅沒有想像中大。
7月扣除蔬果、能源後的核心CPI年增1.8%，近七個月以來最低。
曹志弘說，核心CPI高點是在2022年第4季的2.85%，此後每季漲幅都縮小，今年第2季更跌破2%，預期我國整體物價漲勢也會緩步縮小。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言