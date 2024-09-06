8月CPI年增2.36% 漲勢收斂 預期9月漲幅會再縮小

主計總處昨（5）日發布8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.36%，雖已較7月2.53%收斂，但仍為連四月超出通膨警戒線。不過8月核心CPI漲幅1.8%，為近七個月最低。主計總處表示，整體物價壓力趨緩，預期9月通膨率會再縮小。

主計總處專委曹志弘坦言，國內物價後續觀察重點在「服務類價格變化」，特別是房租、外食。

近一年CPI年增率 圖／經濟日報提供

8月房租漲2.45%，雖未創高，不過，曹志弘表示，房租漲勢仍偏高，需密切關注。而近十年房租平均漲幅為1.1%，不過2022年7月起，年增率便突破2%，至今漲幅仍居高點，今年6月擴大至2.59%。

曹志弘還提到，雖8月房租年增率回落，但不足以判斷是否能夠逐步收斂和持續走低，可能得再拉長觀察時間，繼續關注房租漲勢。

外食費方面，8月年增2.9%。曹志弘指出，今年4月跌破3%後，便在略低於3%附近波動，漲勢正逐季縮小，只是和近十年長期平均漲幅2.5%相比，依舊偏高，且必須關注最低工資調漲後，是否影響外食費。

曹志弘指出，8月CPI年增2.36%，漲勢縮小，主因蔬菜復耕速度快，加上氣候穩定，使蔬果漲幅沒有想像中大。

7月扣除蔬果、能源後的核心CPI年增1.8%，近七個月以來最低。

曹志弘說，核心CPI高點是在2022年第4季的2.85%，此後每季漲幅都縮小，今年第2季更跌破2%，預期我國整體物價漲勢也會緩步縮小。