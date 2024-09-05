周休三日可行？勞動部：可利用2周、4周彈性工時 但須經勞資會議協商
日月潭雲品酒店率先試行周休3日盼留住人才。勞動部5日表示，在目前勞基法工時規定下，產業界可在職務適合、不缺工狀況下，利用現有2周、4周彈性工時，經由勞資協商，集中甚至減少工作時間，達成周休三日。
勞動部表示，各行各業都可以自行推動周休三日。然而，因各業的樣態不同，若要在勞基法之下強制推動周休三日、進一步縮短每周工時，目前並不可行。全世界主要國家亦未有實施周休三日。
104人力銀行指出，勞動市場大缺工，目前全站僅164筆「周休三日」職缺，占整體職缺不到1%、仍為絕對少數；目前強調「周休三日」的職缺多為業務、銷售顧問、或WFH遠端工作，其中，業務職以業績是否達標計算獎金、WFH遠端工作以任務專案型居多，較不受「周休三日」的影響。
104人力銀行指出，民生消費、觀光旅遊已成大缺工的核心產業，旅宿業罕見且勇敢祭出「周休三日」的措施，主要著眼於「雇主品牌」經營，從企業經營的根本源頭，與員工交心。
台大國發所副教授辛炳隆表示，要先看雲品周休三日的內涵是什麼。如果是每周工時仍維持現行40小時，只是集中在四天內，實際工時並未減少，對勞工來說雖周休三日，但雇主因此少給加班費，且也不確定周休三日是集中，還是分散休，勞工未必有利，這要看勞工同不同意。他認為，雲品是旅宿業，有離尖峰，因此集中人力在尖峰上班，離峰時休假，對雇主來說，是人力最有效率運用。
至於周休三日是否能吸引人才？辛炳隆認為，研究結果認為，加薪才是留住人才最實際工具；在無法加薪情況下，雇主為吸引人才，才會去推彈性工時。他指出，調查發現，與其「工時未真正縮短」的周休三日，每周提供一天在家上班，可能更具留才吸引人。
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