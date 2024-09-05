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8月核心物價漲幅「近七個月最低」 主計總處：通膨壓力趨緩

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
主計總處5日發布8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.36%，雖已較7月2.53%略有收斂，但仍為連續第四個月超出2%通膨警戒線。圖／聯合報系資料照片
主計總處5日發布8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.36%，雖已較7月2.53%略有收斂，但仍為連續第四個月超出2%通膨警戒線。圖／聯合報系資料照片

主計總處5日發布8月消費者物價指數CPI）年增率為2.36%，雖已較7月2.53%略有收斂，但仍為連續第四個月超出2%通膨警戒線。不過，8月核心物價1.80%，為近七個月最低。主計總處表示，目前整體物價壓力趨緩，預期9月通膨率會再縮小。

曹志弘指出，8月CPI年增2.36%，漲勢不僅未較原先預估擴大甚至還縮小，主因是蔬菜復耕速度快，加上氣候穩定，使得蔬果漲幅沒有想像中大。

7月扣除蔬果、能源後的核心CPI年增1.80%，還是近七個月以來最低。曹志弘說，核心CPI高點是在2022年第4季的2.85%，此後每季漲幅都縮小，今年第2季更跌破2%，再加上目前世界各國的通膨率多已回落至3%以下，預期我國整體物價漲勢也會緩步縮小。

不過，曹志弘也提到，由於像是蔬果、外食費及醫療費用等「每月」至少購買一次者漲3.30%，因此民眾仍會感受到物價上漲壓力。

至於行政院穩定物價小組關注之17項重要民生物資CPI，8月轉為年減0.06%，其中雞蛋、鮮奶、牙膏及衛生紙呈現下跌；雞蛋更下跌13.12%；豬肉則上漲2.43%，但漲幅也較7月縮小。

主計總處並指出，8月進口物價若剔除匯率變動，以美元計價跌0.64%，為連續22個月走跌。曹志弘表示，近期因全球需求疲弱，包括植物產品、礦產品及運輸工具價格下跌所致，惟基本金屬及其製品，與機器、電機及電視影像等設備及其零件價格上漲，抵銷部分跌幅。

代表廠商生產成本的生產者指數8月年增1.44%，主因是農產品、電力設備及配備、化學材料及其製品與藥品、電腦、電子產品及光學製品等價格上漲，加上4月起電價調漲所致，惟燃氣因基數較高，以及石油及煤製品、食品及飼品等價格下跌，抵銷部分漲幅。

CPI 消費者物價指數 通膨

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