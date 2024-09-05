8月CPI年增2.36%漲幅收斂 仍連4月超出通膨警戒線

主計總處今天公布8月消費者物價指數（CPI）年增2.36%，漲幅雖較7月收斂，仍連續4個月超出2%的通膨警戒線。主計總處官員分析，整體物價平穩、通膨壓力趨緩，不過房租走勢，最低工資調漲是否對外食費產生推升效果，將持續關注。

7月下旬颱風凱米來襲，對農產造成災損，主計總處原先預期CPI漲勢將過大，不過今天公布的8月CPI年增2.36%，漲幅低於7月的2.53%。主計總處專門委員曹志弘說明，近期天候穩定，蔬菜復耕順利，水果漲幅也收斂，使得8月物價漲幅沒有想像中大。

曹志弘表示，只要天候穩定，蔬果價格便會回穩，減少物價波動的變數，再加上主要經濟體需求轉弱，大宗物資、原油價格走低，均有助於商品類價格不再向上攀升。

8月重要民生物資CPI再次轉跌，年減0.06%，其中雞蛋跌勢較重、年減13.12%。

8月扣除蔬果、能源後的核心CPI則年增1.80%，為7個月來低點。曹志弘表示，部分民眾購買頻度較高、日常消費相關的品項，漲幅還是偏高，使得民眾對物價上漲的感受還是深刻，但從趨勢來看，核心CPI季資料緩步向下，意味通膨壓力趨於緩和。

不過曹志弘提醒，後續觀察重點仍是服務類價格變化，特別是醫療費用、外食及房租。

以外食費來看，今年4月跌破3%之後，便在略低於3%的水準波動，8月年增2.90%。曹志弘表示，觀察季資料變化，外食費漲勢正逐季縮小，只是和10年長期平均漲幅2.5%相比，依舊偏高，且必須關注最低工資調漲後，是否影響外食費。

房租方面，近10年平均漲幅為1.1%，不過111年7月起，年增率便突破2%，漲幅居高的情勢一直延續至今，並於今年6月擴大至2.59%。

雖然8月房租年增率回落至2.45%，曹志弘表示，和前2個月相比，漲幅略有收斂，但還不足以判斷是否會能夠持續走低，可能得拉長觀察時間，繼續關注房租漲勢。