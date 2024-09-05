快訊

早知會被羈押？柯文哲預錄影片向支持者喊話：照顧好自己

柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見 民眾黨聲明回應

開綠燈？傳烏軍用長程飛彈能擊中大部分俄軍戰機和基地 白宮發聲了

8月CPI年增2.36%漲幅收斂 仍連4月超出通膨警戒線

中央社／ 台北5日電
主計總處今天公布8月消費者物價指數（CPI）年增2.36%，漲幅雖較7月收斂，仍連續4個月超出2%的通膨警戒線。聯合報資料照／記者林伯東 攝影
主計總處今天公布8月消費者物價指數（CPI）年增2.36%，漲幅雖較7月收斂，仍連續4個月超出2%的通膨警戒線。聯合報資料照／記者林伯東 攝影

主計總處今天公布8月消費者物價指數CPI）年增2.36%，漲幅雖較7月收斂，仍連續4個月超出2%的通膨警戒線。主計總處官員分析，整體物價平穩、通膨壓力趨緩，不過房租走勢，最低工資調漲是否對外食費產生推升效果，將持續關注。

7月下旬颱風凱米來襲，對農產造成災損，主計總處原先預期CPI漲勢將過大，不過今天公布的8月CPI年增2.36%，漲幅低於7月的2.53%。主計總處專門委員曹志弘說明，近期天候穩定，蔬菜復耕順利，水果漲幅也收斂，使得8月物價漲幅沒有想像中大。

曹志弘表示，只要天候穩定，蔬果價格便會回穩，減少物價波動的變數，再加上主要經濟體需求轉弱，大宗物資、原油價格走低，均有助於商品類價格不再向上攀升。

8月重要民生物資CPI再次轉跌，年減0.06%，其中雞蛋跌勢較重、年減13.12%。

8月扣除蔬果、能源後的核心CPI則年增1.80%，為7個月來低點。曹志弘表示，部分民眾購買頻度較高、日常消費相關的品項，漲幅還是偏高，使得民眾對物價上漲的感受還是深刻，但從趨勢來看，核心CPI季資料緩步向下，意味通膨壓力趨於緩和。

不過曹志弘提醒，後續觀察重點仍是服務類價格變化，特別是醫療費用、外食及房租。

以外食費來看，今年4月跌破3%之後，便在略低於3%的水準波動，8月年增2.90%。曹志弘表示，觀察季資料變化，外食費漲勢正逐季縮小，只是和10年長期平均漲幅2.5%相比，依舊偏高，且必須關注最低工資調漲後，是否影響外食費。

房租方面，近10年平均漲幅為1.1%，不過111年7月起，年增率便突破2%，漲幅居高的情勢一直延續至今，並於今年6月擴大至2.59%。

雖然8月房租年增率回落至2.45%，曹志弘表示，和前2個月相比，漲幅略有收斂，但還不足以判斷是否會能夠持續走低，可能得拉長觀察時間，繼續關注房租漲勢。

CPI 消費者物價指數 通膨

延伸閱讀

最低工資審議制度化 勞陣：扭轉低薪第一步

最低工資調漲帶動通膨？ 劉鏡清：已連續9年調整 薪資影響成本不大

100萬現金放30年只會剩下40萬！ 大芥：假設通膨率3％情況下

劉鏡清：最低工資連9年調漲未造成痛苦 會關注通膨

相關新聞

台灣下一個強項產業 謝金河：嚴格考驗基本面正式開始

進入九月的第一個交易日，美股再度見到可怕的殺盤，Nvidia收到美國反壟斷的傳票，股價單日大跌十一．三七美元，跌幅九．五三％，這一記大跌，市值一口蒸發二八○一．五七億美元，大約是一家台達電。

8月CPI年增2.36%漲幅收斂 仍連4月超出通膨警戒線

主計總處今天公布8月消費者物價指數（CPI）年增2.36%，漲幅雖較7月收斂，仍連續4個月超出2%的通膨警戒線。主計總處...

卓榮泰：首座國家檔案館明年啟用 導入AI智慧營運

行政院長卓榮泰表示，首座國家檔案館將於明年正式營運，預計典藏100公里國家檔案，將導入AI科技，以提高管理素質和品質，期...

2050淨零碳排不是口號 內政部：每季公布增匯減碳進度

為達成2050淨零碳排的目標，內政部國家公園署正著手進行「建置國家公園碳匯計畫」，將從增匯及減碳雙軌方式拚加速。內政部部...

8月CPI年增2.36% 連四月超出通膨警戒線

主計總處5日發布8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.36%，雖已較7月的2.52%略有收斂，但仍為連續第四個月超出2...

國科會憂AI引發侵害新聞內容著作權爭議 資深媒體人：政府資源是重點

去年底「紐約時報」開新聞業第一槍，對OpenAI和微軟提告，指控兩家公司在未授權情況下，使用紐約時報文本訓練生成式人工智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。