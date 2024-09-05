2050淨零碳排不是口號 內政部：每季公布增匯減碳進度

為達成2050淨零碳排的目標，內政部國家公園署正著手進行「建置國家公園碳匯計畫」，將從增匯及減碳雙軌方式拚加速。內政部部長劉世芳承諾，未來每季將會在國家公園入口網揭露各國家公園自然碳匯吸存量、碳排放量及增匯減碳進度。

據統計，國家公園、重要濕地與海岸範圍占全國陸海域保育面積的25.4%，是台臺自然碳匯與碳吸存的關鍵場域。國家公園署代理署長陳貞蓉表示，國家公園署自去(2023)年啟動的自然碳匯盤點及組織碳盤查，截至目前為止，初估每年國家公園區內自然碳匯約293萬公噸二氧化碳當量，而全台濕地（藍碳）的碳吸存量則約為48萬噸二氧化碳當量。

另外，在組織碳盤查方面，各國家公園管理處以2023年為基準資料盤點用電量，換算為碳排放量約為3,939噸二氧化碳當量，陳貞蓉說，未來將積極推動耗電設施的汰舊換新，並計畫在辦公室、遊客中心等地區安裝太陽能光電板、評估園區內的小型風電機及小型水力發電，打造低碳機關環境。

陳貞蓉強調，國家公園是臺灣的核心自然碳庫，除會積極守護生物多樣性外，未來會持續配合環境部的國家溫室氣體排放清冊的匯整及自願減量專案推動，也希望能結合企業的ESG力量，推動劣化棲地的復育與造林的增匯行動，適地適種推動濕地碳減量基地的工作。