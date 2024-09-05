卓榮泰：首座國家檔案館明年啟用 導入AI智慧營運

行政院長卓榮泰表示，首座國家檔案館將於明年正式營運，預計典藏100公里國家檔案，將導入AI科技，以提高管理素質和品質，期盼透過智慧營運、創新展示，開放大眾使用，達到「記憶過去、希望未來」。

國發會「第21屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎」頒獎典禮今天登場，共有12個金檔獎機關和10位金質獎人員獲獎。

卓榮泰致詞表示，檔案研究管理是高品質、細心和創新的工作，過程需要極大的細心以及耐心，外人認為是枯燥無味的檔案，但檔案管理需要每天細緻管理，因此過程要耐著住寂寞，非常仔細的保存和維護資料。

卓榮泰表示，7月15日解嚴紀念日時，他與總統賴清德前往檔案管理局視察，主動徵集、到開放和運用是國家檔案的必經之路，許多過程是在彌補過去，未來將開放檔案給大眾使用，運用檔案中的價值，才能發揮保存和善用檔案的意義，同時滿足民眾知的權利。

卓榮泰表示，「檔案局已經接近滿水位」，由於檔案典藏容量只有30公里，但目前典藏檔案長度已達29.6公里，相當於58座101高度。

卓榮泰表示，首座國家檔案館將於林口落成，明年正式營運，預計典藏100公里國家檔案。寄望新的檔案館擁有更好的環境和設備，其中機關和管理人員更是精髓，透過各方的努力和付出才能呈現國家檔案的價值。

卓榮泰表示，希望未來檔案管理融入科技、運用AI，「人工智慧很重要，智慧之前要有人工」，今天表揚的是人工，不過未來要靠智慧，以提高檔案管理的素質和品質，期盼能透過智慧營運、創新展示，藉由高科技導入，形成AI智能服務，所有的檔案都是全民的智慧資產、歷史記憶，希望這些珍貴檔案可以達到「記憶過去、希望未來」。

國發會主委劉鏡清致詞表示，每天都在寫歷史，歷史維護則仰賴檔案人員每天管理。在白色恐怖時期的檔案有許多缺陷，後人難以理解過去的歷史，但歷經這些年的努力與付出，讓檔案越來越清楚和透明，也讓後人更能了解國家的發展與未來。