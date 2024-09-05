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政院拚台灣主導半導體全供應鏈 估2028新增產值2.6兆

中央社／ 台北5日電

行政院會今天通過5大信賴產業推動方案，除將打造先進半導體研發試量產基地、協助廠商發展先進製程與封裝，也會積極發展半導體材料及設備，目標打造台灣成為全球半導體全供應鏈中主導者，預計至2028年新增產值新台幣2.6兆元。

總統賴清德力推包含半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊的5大信賴產業，行政院會今天也通過國發會報告的推動方案。

根據國發會報告，半導體產業部分，目標要穩固晶圓代工及封測產業全球第1的領先地位，IC設計產業則要維持全球前2名，且至2028年採先進製程占比要達50%，半導體材料部分產值增加3成、528億元，半導體設備產值也要倍增800億元，整體預估新增2.66兆元產值，且能新增25萬個高薪就業機會。

AI人工智慧方面，國發會指出，政府將推動AI、軟體、資安等數位經濟產業，拚2026年產值突破兆元，目前也已經達到9000萬元水準，另要4年內培育20萬名AI等數位相關人才，並且提升數位經濟產業導入AI應用普及率達50%，製造業導入AI應用普及率也要達30%。

報告指出，政府將積極透過新建智慧節能資料中心，爭取國際合作等擴大算力及引進低耗能方案，提升台灣在全球AI的影響力。

至於軍工產業，政府將力拚打造無人機非紅供應鏈，成為亞太第一無人機民主供應鏈中心，要讓無人機產業產值在2028年前就成長10倍，達300億元，且因應臨時性需求可彈性增調無人機月產能達1萬5000架，另外，將建立發動機鍛件的恆溫鍛造產線，掌握航太關鍵材料能量，以及整體新造海軍及海巡艦艇至2028年累計交船達165艘。

安控產業方面，目標資安產業產值破千億元、安控產業產值突破300億元；至於次世代通訊產業部分，主要是為強化台灣未來全域的通訊網路韌性，因此將推動研發自主技術6G基地台，讓其軟硬體自主率達80%，同時發展國產自主低軌衛星地面設備通訊系統，且通訊關鍵零組件自製率達80%，另外目標2027年發射首顆B5G低軌通訊衛星，建立自主星鏈，也會發展衛星通訊網路整合技術與應用服務。

行政院代理發言人謝子涵今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中表示，5大信賴產業是賴總統所提出的國政願景，具有高度戰略意義，不僅強化台灣在全球供應鏈的關鍵地位，有利台灣與民主陣營緊密連結，更有助於促進各行各業的競爭力、創造高薪就業，以及提升國家整體的安全與韌性。

卓榮泰要求國發會應與相關部會密切合作，納入行政院經濟發展委員會與顧問會議的結論跟建言，作為完善政策規劃與執行的重要參考，並定期管考、滾動檢討，積極落實各項措施，儘速展現具體成效，同時也請行政院副院長鄭麗君協助加強督導。

半導體 行政院 衛星通訊

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