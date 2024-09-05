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限貸令風波 卓榮泰進一步給出四大指令

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照

針對近期限貸令風波，行政院長卓榮泰5日指出，金管會提出四大要求，請銀行建立管控機制，對於現有的銀行法規制度不會改變，並強調希望各部會讓民眾了解，政府施政兼顧衡平性及優先順序，希望在最短時間內消除民眾疑慮。

卓榮泰5日於行政院會上指出，對於金管會提出的四大要求，卓也跟著進一步指令，首先金融市場安全與穩定是第一要務，感謝中央銀行第一時間就提醒行庫及社會大眾，這絕對是正確且必要的。

第二，卓榮泰說，政府必須消除民眾心理上的不安，因此政院第一時間就表達，不影響民眾一般進行中的貸款，不要讓民眾有貸款不容易的情況，這是政府的責任，也感謝財政部、金管會、各行庫提出相當多的因應措施。

第三，卓榮泰提醒，行庫要自行檢驗並自主管理調控貸款結構，尤其是大型鉅額貸款戶，甚至是集中在土建融方面，必須自主調控，才有助健康有序的市場，也是社會安定的條件，請相關部會首長持續針對業務溝通協調。

第四，卓榮泰要求，嚴格審查新青安貸款資格，清楚說明貸款人的清償能力，是否符合日後逐月、寬限期到後的清償能力，貸後更要嚴格管理，不能有轉租、或其他違背新青安政策的行為，請財政部清楚向民眾說明相關規定。

卓榮泰強調，如果仍有建商透過內部作帳、人頭等方式誤用、濫用新青安政策，內政部應透過公會進行了解，並考慮法制上的措施。

最後，卓榮泰表示，政府要照顧金融體質安全，弭平民眾貸款不易的心理不安，此外，針對《銀行法》第72條之2規定的30％安全警戒值「相關的規定也不變」，希望各部會讓民眾了解，政府施政兼顧衡平性及優先順序，希望在最短時間內消除民眾疑慮。

卓榮泰 財政部 金管會 青安貸款

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