快訊

新竹「恐怖計程車」復出理由曝 車行今急解約！警也頭痛：目前無解

羈押攻防範圍確定！保障柯文哲防禦權 邵琇珮、彭振聲證詞不能審

賈永婕當101董座遭罵「花瓶」 網紅好友曝驚人資歷挺：對她並不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賈永婕當101董座遭罵「花瓶」 網紅好友曝驚人資歷挺：對她並不難

聯合新聞網／ 綜合報導
台北101新任董事長賈永婕。記者曾學仁／攝影
台北101新任董事長賈永婕。記者曾學仁／攝影

藝人賈永婕上任台北101董事長，由於過去沒有大型企業營運的經歷而受到不少質疑，有不少民眾轟她是「花瓶」。對此，網紅胡采蘋則在她的臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」上發文，她挖出賈永婕的驚人資歷，力挺「賈永婕不是花瓶」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「認同。」

胡采蘋指出，賈永婕以前是做主播和節目主持人出身，旅遊節目的外景主持人她也要去，壓力應該滿大的，現場應變、天氣變化、拍攝的景點企劃、商家聯絡、路線和當場的氣氛熱不熱，各種事情都要處理。

胡采蘋認為，賈永婕的夫家以前也做過百貨，跟法國春天百貨合資明德春天，一度還算是很潮的購物商場，紐約紐約也是他們家開的，他們家裡做百貨這個行業是有資源和人脈的。

胡采蘋還說，賈永婕跟黃淑琦開過婚紗店「CH Wedding」，她對賈永婕有好感就是因為「CH Wedding」，她覺得賈永婕好有眼光，跟她喜歡同樣的設計師，黃淑琦過世時她超震驚，不敢相信這麼有才華的人這麼早走。「CH Wedding」現在還在經營，並沒有因為黃淑琦離開就結束。

胡采蘋覺得「賈永婕只是因為結婚而回歸家庭，但是她的活躍時期事業是很優秀的，我不太覺得101董事長對她來說有很難」。

貼文吸引了逾上萬人按讚，不少網友紛紛表示「中肯，分析到位」、「能跟一個團隊各自逃出惡魔島、接力完成泳渡英吉利海峽的，執行力、意志力、團隊合作能力跟體能都不用擔心」、「而且她的運動體能也是女神等級」、「玩三鐵的是有毅力決心的人」、「賈董的歷練完整」、「同意，我其實也蠻欣賞她」。

還有不少網友回應「我是記得她疫情時的善舉」、「疫情期間對賈永婕刮目相看，能力讓人放心，很期待她未來的發展」、「在疫情的時候一手扛起動員、支援醫療系統，效率比任何政府機構都還快，她的能力不容質疑」、「不能同意你更多了，我完全就覺得賈永婕超適合101董事長這個位子的，也很替她開心」。

台北101 胡采蘋 董事長 賈永婕

相關新聞

限貸令風波 卓榮泰進一步給出四大指令

針對近期限貸令風波，行政院長卓榮泰5日指出，金管會提出四大要求，請銀行建立管控機制，對於現有的銀行法規制度不會改變，並強...

賈永婕當101董座遭罵「花瓶」 網紅好友曝驚人資歷挺：對她並不難

藝人賈永婕上任台北101董事長，由於過去沒有大型企業營運的經歷而受到不少質疑，有不少民眾轟她是「花瓶」。對此，網紅胡采蘋則在她的臉書社團「Emmy追劇時間」上發文，她挖出賈永婕的驚人資歷，力挺「賈永婕不是花瓶」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「認同。」

台灣下一個強項產業 謝金河：嚴格考驗基本面正式開始

進入九月的第一個交易日，美股再度見到可怕的殺盤，Nvidia收到美國反壟斷的傳票，股價單日大跌十一．三七美元，跌幅九．五三％，這一記大跌，市值一口蒸發二八○一．五七億美元，大約是一家台達電。

政院聚焦五大信賴產業 打造科技創新與韌性

行政院長卓榮泰5日聽取國發會報告「五大信賴產業推動方案」。透過發展半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大產業，不...

白話財經EP142｜糾葛20年的新新併姻緣 將成之際 半路殺出中信金搶親

金融市場最近的大事件，非新新併莫屬。新光、台新談合併談了許久，好不容易終於有新進度，中信金卻在此時突然殺出來搶親，新新併怎麼走下去，成了投資人最關心的話題。

蘋果單憑AI敢拉高iPhone 16備貨？分析師唱衰聲不小

蘋果即將於美國時間9月9日（台北時間9月10日凌晨）舉行秋季新品發表會，搭載全新Apple Intelligence應用的iPhone 16是最大亮點，過去蘋果在新功能開發上，總是比對手Android品牌慢好幾拍，現在可不行，蘋果欲透過結盟快速推出AI新應用，手機市場將掀起全新AI商戰。不過，iPhone 16真能掀起換機潮？尤其三星還沒拿出最厲害的新武器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。