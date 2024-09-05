賈永婕當101董座遭罵「花瓶」 網紅好友曝驚人資歷挺：對她並不難

藝人賈永婕上任台北101董事長，由於過去沒有大型企業營運的經歷而受到不少質疑，有不少民眾轟她是「花瓶」。對此，網紅胡采蘋則在她的臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」上發文，她挖出賈永婕的驚人資歷，力挺「賈永婕不是花瓶」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「認同。」

胡采蘋指出，賈永婕以前是做主播和節目主持人出身，旅遊節目的外景主持人她也要去，壓力應該滿大的，現場應變、天氣變化、拍攝的景點企劃、商家聯絡、路線和當場的氣氛熱不熱，各種事情都要處理。

胡采蘋認為，賈永婕的夫家以前也做過百貨，跟法國春天百貨合資明德春天，一度還算是很潮的購物商場，紐約紐約也是他們家開的，他們家裡做百貨這個行業是有資源和人脈的。

胡采蘋還說，賈永婕跟黃淑琦開過婚紗店「CH Wedding」，她對賈永婕有好感就是因為「CH Wedding」，她覺得賈永婕好有眼光，跟她喜歡同樣的設計師，黃淑琦過世時她超震驚，不敢相信這麼有才華的人這麼早走。「CH Wedding」現在還在經營，並沒有因為黃淑琦離開就結束。

胡采蘋覺得「賈永婕只是因為結婚而回歸家庭，但是她的活躍時期事業是很優秀的，我不太覺得101董事長對她來說有很難」。

貼文吸引了逾上萬人按讚，不少網友紛紛表示「中肯，分析到位」、「能跟一個團隊各自逃出惡魔島、接力完成泳渡英吉利海峽的，執行力、意志力、團隊合作能力跟體能都不用擔心」、「而且她的運動體能也是女神等級」、「玩三鐵的是有毅力決心的人」、「賈董的歷練完整」、「同意，我其實也蠻欣賞她」。

還有不少網友回應「我是記得她疫情時的善舉」、「疫情期間對賈永婕刮目相看，能力讓人放心，很期待她未來的發展」、「在疫情的時候一手扛起動員、支援醫療系統，效率比任何政府機構都還快，她的能力不容質疑」、「不能同意你更多了，我完全就覺得賈永婕超適合101董事長這個位子的，也很替她開心」。