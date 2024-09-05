政院聚焦五大信賴產業 打造科技創新與韌性

行政院長卓榮泰5日聽取國發會報告「五大信賴產業推動方案」。透過發展半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大產業，不僅將打造台灣成為全球民主科技陣營中不可或缺且受信賴的夥伴，也將透過創新驅動，帶動百工百業發展，更要強化國家安全及韌性，讓台灣成為經濟日不落國。

在半導體產業方面，本方案除將持續強化國內IC設計研發能量，打造先進半導體研發試量產基地，並致力協助廠商發展先進製程與封裝，穩固國內領先地位。此外，也將積極發展半導體材料及設備，目標是打造我國成為全球半導體全供應鏈中主導者，預計至2028年新增產值新台幣2.6兆元。

在人工智慧方面，考量我國在硬體面已具基礎，未來重點將在AI智慧應用高值化發展，數位發展部已結合國發基金成立新台幣100億元的基金，專案投資AI數位產業。此外，政府亦將積極透過新建智慧節能資料中心，爭取國際合作等擴大算力及引進低耗能方案，提升我國在全球AI的影響力。

在軍工產業方面，除延續推動國機國造及國艦國造自主能量外，因應未來無人機軍事與商用發展需求，本方案將積極利用內需市場與補強技術缺口等方式，打造無人機供應鏈，預計至2028年無人機產值能成長10倍，達新台幣300億元。

在安控產業方面，除將積極協助國內安控產業發展可信賴的安控產品與解決方案外，並將積極發展資安，藉由掌握前瞻技術，並導入半導體、軍工等核心產業，以強化產業資安韌性，讓台灣成為全球可信賴的安控與資安大國。

在次世代通訊產業方面，主要目標是強化我國未來全域的通訊網路韌性，因此，除因應未來6G發展，布局6G關鍵自主技術外，並將整合地面與衛星網路，發展各項應用場域與解決方案，預計創造衛星通訊整合應用服務產值達新台幣300億元。

本方案將由國發會、經濟部、數發部、國科會等相關單位共同推動，後續國發會亦將定期掌握進度，進行橫向聯繫與整合，以發揮政策綜效，壯大台灣科技與經濟。