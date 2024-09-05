超市密集度比一比！我國超市密集度高於日本 銷售品項更趨多元

經濟部統計處5日指出，截至今年6月底，我國超市家數2,266家、日本則有5,967家，再以2024年6月人口數計算，我國平均每1萬332人就擁有1家超市，日本則平均2萬763人才擁有1家超市。若以土地面積計算，我國平均15.97平方公里即有1間超市，日本則63.34平方公里才有1間超市，顯示我國超市密集度明顯高於日本。

經濟部統計指出，我國超市營收續寫連續22年正成長佳績，2023年則因解封後民眾外食消費回升，加以高基期影響，致營收增幅明顯回落，僅年增1.0%；今年受惠業者持續擴展大型店鋪，推出多樣化商品及促銷活動吸客，加以外商插旗國內市場，累計1-7月營業額年增5.3%，預期隨下半年採購旺季到來，全年營業額可望超越2,500億元再創新高，寫下連續22年正成長最佳紀錄。

就我超市經營型態與日本相比，經濟部統計指出，我國超市商品銷售結構較日本更趨多元，2022年我國與日本超市銷售商品皆以食品類商品占比最高，分別占69.1%及79.6%，惟我國超市販售品項相較於日本更趨多元，其中家庭器具用品類與藥品及化妝清潔用品類占比均達1成以上，以迎合各類客群一站式購足的消費需求。

另觀察兩國超市平均單店營業額，2023年我國平均單店營業額1.08億元，近5年(2019-2023年)平均單店營業額年增4.2%；日本2023年平均單店營業額為26.2億円(約新台幣5.82億元)，5年間營業額平均年減0.1%。