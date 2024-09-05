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5大信賴產業 政院喊半導體增25萬工作機會

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

行政院會今天預計通過國發會提出的「五大信賴產業推動方案」，針對半導體、AI人工智慧、軍工、安控、次世代等五大產業，目標強化國家安全與韌性，同時帶動百工百業發展及高薪就業，其中半導體產業目標增加二點六六兆元產值，新增廿五萬個高薪就業機會。

賴清德總統推動五大信賴產業，官員指出，針對半導體產業，將發展先進製程及先進封裝，組成設備及材料國家隊，目標成為全球半導體產業供應鏈的主導者，將半導體產值從目前的五點一兆元增加二點六六兆元，同時增加廿五萬個高薪就業機會。

針對AI產業，則將強化AI研發創新，鞏固主權AI，達到推動數位經濟產業的產值在二○二六年破兆，還要在四年培養廿萬AI人才，成為全球AI影響力中心。

半導體 國發會

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