3-3期風電國產化擬放寬 CIP：規模經濟更重要

歐盟稱台灣離岸風電國產化政策違反WTO規定，經濟部已表達未來朝「開放」方向前進。哥本哈根基礎建設基金（CIP）今天表示，無論國產化放寬與否，風場規模都應更大，唯有達成規模經濟，才有助本土供應鏈財務規劃。

歐盟主張風電國產化政策違反WTO規定，台歐雙方將在9月13日舉行首場諮商會議，屆時台灣除會向歐盟表達「開放」原則，也會說明相同國產化規則之下，仍有歐系製造商獲取訂單，盼進一步交換意見，確保彼此商業利益。

CIP區域總裁許乃文今天接受媒體訪問指出，歐盟主要關切3-2期競標情形，也未詢問CIP意見，「但歡迎歐盟來問」。

「我也跟政府說，只要3-1期渢妙風場做出來，很多流言就能被破除」，許乃文表示，作為一家歐商，一路落實國產化，又攜手本土買家、銀行完成階段性成就，都有助於平衡3-2期雜音。

針對3-3朝向開放方向進行，許乃文提醒，現在3-1、3-2問題仍很多，以能源政策目標角度看，台灣需大量離岸風電，但目前3-1期已拍板通案延後併網1年，3-2期看來也會延遲，存在不確定性，換言之，在討論3-3期前，應先務實看待3-1、3-2期落實度。

展望後續，許乃文表示，CIP既然能做到高度國產化，代表「多做少做」都不是問題，反而重點在於風場規模應更大，如可達到1至1.5GW規模，也可協助「汰弱留強」後的本土供應商財務規劃，發揮1加1大於2的綜效。

她舉例，比起台灣風場規模小，CIP在澳洲、菲律賓各獲配4.5、2GW，世紀鋼前往印尼設廠，也是希望就近供應水下基礎。