審議最低工資／勞資喊開缺工會議 解決少子化勞動力不足

經濟日報／ 記者江睿智謝柏宏／台北報導
最低工資審議會，勞資雙方獲致最大共識，就是呼籲政府召開全國缺工會議。 聯合報系資料照片
最低工資審議會，勞資雙方獲致最大共識，就是呼籲政府召開全國缺工會議。 聯合報系資料照片

首次最低工資審議會昨（4）日舉行，除調升明年最低工資外，勞資雙方獲致最大共識，就是呼籲政府召開全國缺工會議，以解決少子化勞動力不足的問題。勞動部長何佩珊則回應，解決缺工不是光靠勞動部，將向行政院反映。

據轉述，會中資方拋出要勞動部解決缺工問題，多位勞方委員附和，討論更為熱烈，全產總理事長戴國榮表示，全世界都在面對少子化，勞動力不足的挑戰，台灣人口老化更嚴峻，主張召開全國缺工會議。

會中資方提醒，調升最低工資，應考量對小微型企業影響，也獲得多位勞方委員附和。何佩珊表示，對微小型企業的協助，不一定要靠補助，現行政院對小微型企業研議方案，協助轉型升級，這是要跨部會來做。

工總常務理事何語表示，不僅歐美先進國家，連亞洲各國都面臨缺工問題，過去向台灣輸出勞力的印尼未來也會停止勞動力出口，全亞洲僅剩中國大陸面臨勞工過剩問題，但受制於兩岸政治影響，台灣現階段要開放大陸勞工來台有困難。

商總理事長許舒博指出，缺工問題已造成服務業經營更加困難，他同樣呼籲政府儘速召開會議。

基本工資

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