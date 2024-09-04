3-1風場融資連動3-2簽約 CIP籲官股銀挺身而出

中央社／ 台北4日電

離岸風電風電3-2期得標業者需在11月中前與經濟部簽訂行政契約，獲配600MW開發容量的CIP今天坦言，必須先確認3-1期風場銀行融資意向，「才會往下看」，呼籲官股銀行「站起來挺政策」，協助台灣離岸風電繼續往前走。

離岸風電區塊開發3-2期容量分配結果8月初出爐，5座離岸風場獲配總容量共2.7GW，業者需在11月11日前與經濟部簽訂行政契約，但市場傳出不少業者恐延遲簽約。

其中，哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙二風場獲配600MW，CIP區域總裁許乃文今天被問及CIP是否如期簽約也語帶保留，僅說CIP現在全部心力都放在3-1期渢妙一風場融資，必須先確認銀行融資有好的意向，「才會往下看。」

她指出，目前渢妙計畫持續付款給包商，已成CIP在全球曝險最高案，曝險金額超過新台幣90億元，卻無法取得銀行融資，此現象並不正常。

許乃文直言，渢妙一風場買家橫跨很多領域，包含半導體、通訊、傳產等護國大山，「用台灣的風發台灣的電，給台灣用電大戶」，來增加台灣出口競爭力，「若沒有新台幣融資不是很丟臉嗎？」她呼籲本土銀行，特別是官股行庫「站起來挺政策」，總不能一直靠國際銀行救濟。

中能風場執行長沃荷（Joris Hol）也說，目前專案最大挑戰確實是融資，盼政府和本土銀行能協助台灣繼續往前走。

新台幣 經濟部 離岸風電

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