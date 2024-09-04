卓揆盼台美簽署避免雙重課稅協定 解決經濟與投資障礙

行政院長卓榮泰4日接見「美國台灣商業協會」（USTBC）訪團一行時表示，期盼台美未來順利簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），進一步解決雙方經濟往來與投資障礙，為半導體與電動車等關鍵領域，創造更多機會，成為台灣未來加入「印太經濟架構」（IPEF）的基本條件，共同實現印太地區的繁榮與發展。

卓榮泰致詞時表示，今日上午他出席「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」開幕典禮，「美國在台協會」（AIT）在谷立言（Raymond Greene）處長帶領下參展，內容相當豐富，顯示美國在半導體產業方面，與台灣保持良好交流與合作。他也欣見「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克（Keith Krach）率領來自科技、半導體、量子、電腦等領域的產業領導人前來行政院。柯拉克今(2024)年已是第二度來台，他要再次表示歡迎之意，也感謝美台商業協會韓儒伯會長於2000年就任以來，持續推動台美雙方政府、民間等關係往來，增進台美企業交流，以及美國對台灣市場的信心。

卓榮泰指出，美台商業協會是台灣非常重要且珍惜的民間夥伴，不論是聯繫美國政府、舉行各產業論壇等方面，已成功協助台美雙方發展彼此信賴的夥伴關係。去(2023)年，台美雙方貿易額達1,275億美元，包括台積電（2330）、環球晶（6488）、聯發科（2454）等台灣半導體公司均在美投資，美商科林研發也來台設立研發中心，Google、Amazon持續加碼投資台灣，顯示台美雙方不僅是民主夥伴，在科技與經濟往來更是合作無間，使民主供應鏈愈來愈堅強。

卓榮泰進一步說，台美雙方在臺美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）架構下，在5G及電信安全、供應鏈與投資、能源轉型等領域，已展開各項合作。去年雙方簽訂「台美21世紀貿易倡議」首批協定，目前也正積極進行第二階段各項談判，期盼未來順利簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），進一步解決雙方經濟往來與投資障礙，特別是為半導體與電動車等關鍵領域，創造更多機會，成為台灣未來加入「印太經濟架構」（IPEF）的基本條件，共同實現印太地區的繁榮與發展。

卓榮泰說，賴總統相當重視，且一再強調要全力發展半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等「五大信賴產業」。對此，3日召開的「行政院經濟發展委員會顧問會議」，會中顧問們已針對若干項目進行熱烈討論，將成為政府重要政策；同時，明(2025)年中央政府總預算在科技預算方面，也編列1,466億元。此外，政府規劃設立「百億青年海外圓夢基金」，明年將選拔國內優秀青年赴海外學習尖端科技，進行專業研究，希望與世界先進國家及知名學府合作，共同培訓更多高科技人才，以協助本國產業發展，並與當地國建立更多合作交流，也期盼柯拉克主席、韓儒伯會長與在座業界先進，給予這些臺灣青年學子更多照顧及學習機會。

卓榮泰強調，他相信唯有自由與民主，才能創造真正的繁榮進步，未來台美雙方不僅持續加強產業合作，也需更進一步促進人才交流，民主供應鏈才會更堅強，並在下一波高科技發展中，繼續扮演領導角色。

隨後，柯拉克致詞時表示，台灣民主的成就不僅是亞洲，更是全世界的典範，因此訪團成員此行訪台，就是要表達對台灣民主蓬勃發展的支持；此外，他們也希望前來拓展美台經貿關係，並深化雙方人民的友誼。柯拉克說，他們深知充滿活力的台灣可以強化整個自由的世界，如果沒有自由的台灣，威權主義勢力將危害各地的自由，因此支持台灣，可說是美國兩黨最具有共識的議題之一，而美台雙方也以「沒有自由，就沒有繁榮」作為相互往來的原則，並共享諸多共同價值。

柯拉克指出，許多美國頂尖企業，特別是科技公司，都希望來台投資，促進創新及採用可信賴的科技，進一步推進更多美台雙方相互投資，以確保整體生態系蓬勃發展，並維護供應鏈的安全。柯拉克進一步指出，2020年他曾以美國國務次卿身分訪台，並啟動美台「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），討論議題涵蓋5G、製造業、電信通訊、女性經濟賦權、教育等各層面，並在同年11月完成備忘錄的簽署，同時也在12月完成美台「科學及技術合作協定」（Science and Technology Agreement, STA）的簽署，為美台簽定自由貿易協定這項終極目標奠定良好基礎。

柯拉克提到，柯拉克科技外交研究院於去年宣布籌建「台灣創新與繁榮中心」（TCIP），盼促進美台雙方投資，並在許多層面上提升台灣的國際地位。此外，柯拉克科技外交研究院也在近期成立「科技外交學院」（Tech Diplomacy Academy）的線上平台，在國家安全相關科技領域上培訓全球公私部門領袖，也希望與台灣合作發展開發與「五大信賴產業」相關課程。