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證交所淨零碳排宣導會 產學交流

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所為協助上市櫃公司達成永續發展目標，讓企業了解主管機關方案並及早因應，與中華公司治理協會、臺北大學、中興大學、中山大學等於北中南辦理「氣候變遷風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會」。

「淨零碳排宣導會」由證交所總經理李愛玲擔任開場，邀請產學界的專業人士及學者分享最新趨勢及見解，與上市公司董事及公司治理主管交流對話，期望藉由此次活動促進臺灣資本市場永續轉型，接軌國際。

證交所表示，配合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「上市櫃公司永續發展行動方案」規劃，為協助上市櫃公司達成永續發展目標，展開一系列宣導措施，希望透過「氣候變遷風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會」，將對我國企業及資本市場帶來正向力量及良性循環。

本次活動區分公司治理主管及董事不同面向，為滿足企業符合國際品牌供應鏈及自身的碳中和要求，及配合碳交所第二批自然碳匯專案之國際碳權上架，工作坊部分邀請碳交所擔任開場講者，介紹臺灣碳交易市場於淨零趨勢下的發展，而實作工作坊則邀請經驗豐富的團隊透過分組討論方式深度探討TCFD的實務與應用、風險辨識與財務影響，有助提升公司治理主管及永續相關高階經理人的實務運作。

氣候變遷 證交所

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