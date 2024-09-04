政院推動5大信賴產業 力拚自主研發6G基地台

行政院會明天擬討論「5大信賴產業推動方案」，除了續推半導體產業，穩固晶圓代工及封測產業全球第1的領先地位，也要強化AI研發創新、鞏固主權AI基盤，在次世代通訊部分，更目標自主研發6G基地。

國家發展委員會明天將在行政院會報告「5大信賴產業推動方案」，知情人士指出，政策目標是要力拚發展5大信賴產業成為經濟日不落國，讓台灣成為全球民主科技陣營不可或缺並受信賴的夥伴，並透過創新驅動，帶動百工百業發展及創造高薪就業，強化國家安全與韌性。

5大信賴產業為半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊。知情人士表示，半導體部分，台灣將發展先進製程及先進封裝、組成設備及材料國家隊，成為全球半導體供應鏈主導者，目標預估新增新台幣2.66兆元產值、新增25萬個高薪就業機會，穩固晶圓代工及封測產業全球第1的領先地位。

AI部分，知情人士說，政府將透過強化AI研發創新、鞏固主權AI基盤，達到推動數位經濟產業2026年產值破兆，4年培育20萬AI人才，成為全球AI影響力中心。

軍工部分，預計打造無人機非紅供應鏈，建立無人機系統整合能量，提升國防產業自主能量，成為亞太第一無人機民主供應鏈中心，期盼無人機產業產值在民國117年前成長10倍，達300億元，並新造海軍及海巡艦艇至117年累計交船達165艘。

知情人士說，安控部分，政府將掌握資安前瞻技術，健全產業生態，針對半導體、軍工等核心產業強化資安韌性，目標成為全球可信賴安控及資安大國，資安產業產值破千億，安控達300億元。

談到次世代通訊，知情人士說，政府將推動6G關鍵技術研發與國際合作，整合地面與多軌道多星系衛星網路，加速發展衛星垂直應用，目標是自主研發6G基地台（軟硬體自主率80%），發展衛星通訊相關產業，投資30億元，產值達300億元。