快訊

U18亞青／節奏對了！中華隊猛攻21分勝泰國 3連勝晉級

政院推動5大信賴產業 力拚自主研發6G基地台

中央社／ 台北4日電

行政院會明天擬討論「5大信賴產業推動方案」，除了續推半導體產業，穩固晶圓代工及封測產業全球第1的領先地位，也要強化AI研發創新、鞏固主權AI基盤，在次世代通訊部分，更目標自主研發6G基地。

國家發展委員會明天將在行政院會報告「5大信賴產業推動方案」，知情人士指出，政策目標是要力拚發展5大信賴產業成為經濟日不落國，讓台灣成為全球民主科技陣營不可或缺並受信賴的夥伴，並透過創新驅動，帶動百工百業發展及創造高薪就業，強化國家安全與韌性。

5大信賴產業為半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊。知情人士表示，半導體部分，台灣將發展先進製程及先進封裝、組成設備及材料國家隊，成為全球半導體供應鏈主導者，目標預估新增新台幣2.66兆元產值、新增25萬個高薪就業機會，穩固晶圓代工及封測產業全球第1的領先地位。

AI部分，知情人士說，政府將透過強化AI研發創新、鞏固主權AI基盤，達到推動數位經濟產業2026年產值破兆，4年培育20萬AI人才，成為全球AI影響力中心。

軍工部分，預計打造無人機非紅供應鏈，建立無人機系統整合能量，提升國防產業自主能量，成為亞太第一無人機民主供應鏈中心，期盼無人機產業產值在民國117年前成長10倍，達300億元，並新造海軍及海巡艦艇至117年累計交船達165艘。

知情人士說，安控部分，政府將掌握資安前瞻技術，健全產業生態，針對半導體、軍工等核心產業強化資安韌性，目標成為全球可信賴安控及資安大國，資安產業產值破千億，安控達300億元。

談到次世代通訊，知情人士說，政府將推動6G關鍵技術研發與國際合作，整合地面與多軌道多星系衛星網路，加速發展衛星垂直應用，目標是自主研發6G基地台（軟硬體自主率80%），發展衛星通訊相關產業，投資30億元，產值達300億元。

半導體 情人 資安

延伸閱讀

政院秘書長談薪資政策 龔明鑫：先定義低薪勞工

經部TUSA與美亞利桑那州結盟 鎖定無人機及半導體產業合作

醫療資安保衛戰 「真兵」攻防操演防駭客

台積電按讚！這家5年資安新創TXOne 讓半導體圈搶買單

相關新聞

貿協與波蘭投資貿易局第三次MOU 26年合作再升級

外貿協會與波蘭投資貿易局（PAIH）今（4）日在「台波商業論壇」上，由貿協秘書長王熙蒙與PAIH局長Andrzej Dy...

產創10-1投資抵減支出上限放寬至18億元 期限延長5年

產業創新條例10-1條的投資抵減優惠今年底落日，經濟部已與財政部達成修法共識，可申請投資抵減營所稅的支出上限從10億元以...

新青安上路一年買賣移轉棟數增10萬棟？ 財部：不當連結

數據顯示新青安後12個月買賣移轉棟數35.3萬棟，與前次調整額度方案相較，年交易多出10萬餘棟，對此，財政部表示，此係將...

你有加薪這麼多嗎？人力銀行曝數據 近十年月薪累增8512元、22.3%

104人力銀行4日發布最新分析資料顯示，最近十年平均薪資逐年調升，十年增加8,512元、十年增幅22.3%。

行政院長卓榮泰：建立有台灣元素的AI時代 並與世界連結

行政院長卓榮泰於4日出席SEMICON Taiwan 2024半導體展開幕典禮，他在致詞中表示，中華民國台灣的人民知道自...

展開面對面溝通...國土計畫中區說明會 劉世芳：支持農業永續發展

內政部4日舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」，展開面對面溝通，化解各界疑慮，讓國土計畫朝如期如質方向上路實施。內政部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。