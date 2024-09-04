貿協與波蘭投資貿易局第三次MOU 26年合作再升級

外貿協會與波蘭投資貿易局（PAIH）今（4）日在「台波商業論壇」上，由貿協秘書長王熙蒙與PAIH局長Andrzej Dycha代表，共同簽署合作備忘錄（MOU），象徵雙方合作邁向新的里程碑，雖然此次簽署的MOU沒有具體合作項目，但可為未來的合作創造契機，尤其是台灣廠商積極爭取的全球供應錄重組機遇與烏克蘭重建計畫。

王熙蒙表示，從1998、2016年到現在，這是貿協與PAIH第三次簽訂合作協議，其間PAIH從單純的波蘭外國投資局（PAIZ），擴增了新聞宣傳功能，成為波蘭資訊與外國投資局（PAIiIZ），後再納入了貿易推廣的功能，成為今日的PAIH，定位與外貿協會相當，更是波蘭烏克蘭重建計畫的主導者。

貿協指出，這26年來，波蘭GDP從1747億美元增長至2023年的8112億元，成長4.6倍，波蘭擁有超過3800萬人口，是歐盟第六大經濟體，又位於歐洲的心臟地帶，波蘭在全球供應鏈重組下，扮演歐洲重要的生產基地，在高科技製造、資訊科技、綠色能源和汽車產業等領域展現出強大的發展潛力，尤其在半導體產業方面，波蘭積極投資並吸引全球領先企業進駐，打造完善的產業生態系統。

王熙蒙指出，PAIH過去以來，一直是外貿協會在波蘭最密切的業務合作夥伴，歷年來雙方共同主辦了波蘭台灣周（Taiwan Business Week）及多項經貿拓銷活動，為兩國企業開拓了許多合作機會；貿協很榮幸能與同樣因國家經濟發展需要不斷進化的機構延續夥伴關係，這不僅是門當戶對的喜事，更有助實現台灣企業意欲爭取全球供應鏈重組的機遇及烏克蘭重建計畫的新契機。

PAIH 局長 Mr. Andrzej Dycha 此行除了與外貿協會簽署MOU，還籌組波蘭國家館參與現正舉辦中台灣半導體展覽會SEMICOM TAIWAN。