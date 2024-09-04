產創10-1投資抵減支出上限放寬至18億元 期限延長5年

產業創新條例10-1條的投資抵減優惠今年底落日，經濟部已與財政部達成修法共識，可申請投資抵減營所稅的支出上限從10億元以下，放寬至18億元以下，並新增AI及淨零等項目，但抵減率不變，預計明（5）日就會預告，且適用期限也會一併延長至118年底。

現行產業創新條例第10條之1規定，投資智慧機械、導入5G行動通訊、投資資通安全產品或服務相關的硬體、軟體、技術或技術服務，支出100萬元以下、10億元以下，可獲營所稅抵減。

經濟部長郭智輝表示，經濟部原本規畫支出上限要放寬到20億元，但最後結果是放寬到18億，只差2億元應該還好，如果業者投資相關項目的支出超過18億元，經濟部會替業者爭取。

郭智輝說，希望能看到產創條例的租稅優惠能夠普惠中小企業，鼓勵他們在研發上投入更多的心思。

除了支出上限放寬至18億元外，適用投資抵減的項目，也從原來的智慧機械、5G、資安等3項，新增AI及淨零低碳設備等項目，同時，修法也會展延適用期限與產創第10-2條同步，延長至118年底為止。

抵減率不變，兩種方式二擇一，支出金額5%限度內，抵減當年度應納營所稅額；或支出金額3%限度內，自當年度起3年內抵減各年度應納營所稅額。

財政部表示，修法過程中都有溝通，也已取得共識，但尚未接獲經濟部的稅式支出評估報告，依現行投資抵減規定，稅損1年60億元，修法後因上限放寬、項目擴大，稅收損失當然會增加。