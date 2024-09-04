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貿協與波蘭投資貿易局再攜手：26年合作再升級 共創經貿新機遇

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會與波蘭投資貿易局（PAIH）第三次簽署合作備忘錄（MOU），簽約人（圖左）外貿協會秘書長王熙蒙、波蘭投資貿易局局長Andrzej Dycha。圖／PAIH提供。
外貿協會與波蘭投資貿易局（PAIH）第三次簽署合作備忘錄（MOU），簽約人（圖左）外貿協會秘書長王熙蒙、波蘭投資貿易局局長Andrzej Dycha。圖／PAIH提供。

外貿協會秘書長王熙蒙與波蘭投資貿易局（PAIH）局長 Andrzej Dycha於2024年9月4日(四)下午2時在臺北南港展覽館一館舉行的「臺波商業論壇」上，共同簽署合作備忘錄（MOU），象徵雙方合作邁向新的里程碑。

王熙蒙秘書長在致詞中指出，從1998、2016年到現在，這是貿協與PAIH第三次簽訂合作協議，其間PAIH從單純的波蘭外國投資局（PAIZ），擴增了新聞宣傳功能，成為波蘭資訊與外國投資局（PAIiIZ），後再納入了貿易推廣的功能，成為今日的PAIH，定位與外貿協會相當，更是波蘭烏克蘭重建計畫的主導者。

回首這26年來，波蘭的 GDP成長4.6倍（從1,747億美元增長到2023年的8,112億美元），由於擁有超過3,800萬人口，是歐盟第六大經濟體，又位於歐洲的心臟地帶，波蘭在全球供應鏈重組下，扮演歐洲重要的生產基地，在高科技製造、資訊科技、綠色能源和汽車產業等領域展現出強大的發展潛力，尤其在半導體產業方面，波蘭積極投資並吸引全球領先企業進駐，打造完善的產業生態系統。

王秘書長進一步指出，PAIH從過去一直是外貿協會在波蘭最密切的業務合作夥伴，歷年來雙方共同主辦了波蘭臺灣週（Taiwan Business Week）及多項經貿拓銷活動，為兩國企業開拓了許多合作機會。外貿協會很榮幸能與同樣因國家經濟發展需要不斷進化的機構延續夥伴關係，這不僅是門當戶對的喜事，更有助實現臺灣企業意欲爭取全球供應鏈重組的機遇及烏克蘭重建計畫的新契機。

波蘭在PAIH 局長 Mr. Andrzej Dycha 此行不僅是與外貿協會簽署 MOU，還籌組波蘭國家館參與9月4日至6日於南港展覽一館所辦的臺灣半導體展覽會SEMICOM TAIWAN。

MOU 外貿協會 波蘭

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