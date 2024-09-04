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新青安上路一年買賣移轉棟數增10萬棟？ 財部：不當連結

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
數據顯示新青安後12個月買賣移轉棟數35.3萬棟，與前次調整額度方案相較，年交易多出10萬餘棟，對此，財政部表示，此係將買賣移轉棟數與青安貸款機制不當連結混為一談。圖／本報系資料照片
數據顯示新青安後12個月買賣移轉棟數35.3萬棟，與前次調整額度方案相較，年交易多出10萬餘棟，對此，財政部表示，此係將買賣移轉棟數與青安貸款機制不當連結混為一談。圖／本報系資料照片

數據顯示新青安後12個月買賣移轉棟數35.3萬棟，與前次調整額度方案相較，年交易多出10萬餘棟，對此，財政部表示，此係將買賣移轉棟數與青安貸款機制不當連結混為一談。新青安貸款自去年8月至今年7月累計協助7.3萬戶無自有住宅家庭購屋；自開辦以來截至今年7月底貸款餘額占整體購置住宅貸款餘額比率僅9.92%，據統計青安貸款自2010年開辦以來至今年7月底，現有貸款餘額之逾放比率僅0.04%，且貸款對象絕大部分為自住需求，與投機炒房者大不相同。

財政部指出，有關目前銀行不動產授信接近警戒水位，金管會對外說明本國銀行不動產放款離法定上限還有兆元空間，且中央銀行發布新聞稿說明銀行自主管理不動產總量，不應影響無自用住宅民眾購屋，並強調央行與新青安相關優化措施之政策目的一致。財政部已督請各公股銀行確實依照央行及金管會相關規範及政策，優先確保無自用住宅及已承諾貸款案件之民眾需求，並妥善調配資金，以穩定金融市場秩序，請民眾放心。

財政部強調，青安貸款自2010年底推動迄今，已協助41萬餘戶無自有住宅家庭購屋安居，充分發揮政策協助目的，立意良善不容抹煞，對少數不當使用新青安貸款之借戶投機行為，已督導公股銀行加強稽查並嚴格查處，以杜絕未符購屋自住目的之案件，俾落實協助無自有住宅者安心成家之政策目的，確保政府資源使用公平性，兼顧整體房市健全發展。

最後，財政部再次呼籲民眾審慎評估本身財務能力及金融市場波動風險，在可負擔之範圍內選擇適合標的。

房市 財政部 金管會 青安貸款

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