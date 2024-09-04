你有加薪這麼多嗎？人力銀行曝數據 近十年月薪累增8512元、22.3%

104人力銀行4日發布最新分析資料顯示，最近十年平均薪資逐年調升，十年增加8,512元、十年增幅22.3%。

104人力銀行撈取最近十年求職會員在當年度有更新薪資數據的履歷表，不分產業、不分職務、不分工作年資，2015年平均月薪38,105元，逐年增加到2024年的46,617元，十年增加8,512元、成長22.3%，各年年增幅則介於0.7%~5.4%之間。

同一期間（2015年~2024年），最低基本工資月薪從20,008元、升到27,470元，十年增加7,462元、增幅37%；時薪從120元、升到183元，十年增加63元、增幅52.5%。