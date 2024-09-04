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你有加薪這麼多嗎？人力銀行曝數據 近十年月薪累增8512元、22.3%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
近十年薪資概況。 圖／104人力銀行提供
近十年薪資概況。 圖／104人力銀行提供

104人力銀行4日發布最新分析資料顯示，最近十年平均薪資逐年調升，十年增加8,512元、十年增幅22.3%。

104人力銀行撈取最近十年求職會員在當年度有更新薪資數據的履歷表，不分產業、不分職務、不分工作年資，2015年平均月薪38,105元，逐年增加到2024年的46,617元，十年增加8,512元、成長22.3%，各年年增幅則介於0.7%~5.4%之間。

同一期間（2015年~2024年），最低基本工資月薪從20,008元、升到27,470元，十年增加7,462元、增幅37%；時薪從120元、升到183元，十年增加63元、增幅52.5%。

人力銀行 基本工資 薪資

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