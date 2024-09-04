行政院長卓榮泰：建立有台灣元素的AI時代 並與世界連結

行政院長卓榮泰於4日出席SEMICON Taiwan 2024半導體展開幕典禮，他在致詞中表示，中華民國台灣的人民知道自己在世界供應鏈上的責任，政府會做好所有投資與製造、生產環境，我國對全世界有責任，也會盡到相關責任。

卓榮泰說，今年半導體展的展覽主軸是賦能AI無極限，AI時代來臨會大幅持續改變人類生活，台灣在這AI浪潮上已有很好的基礎，未來會學習更多應用，放在民間與政府部門，以及與世界的連結。

卓榮泰進一步指出，在3日召開的經發會顧問會議當中，也花很多時間討論未來台灣AI產業與世界的鏈結。這來源是賴清德總統延續前總統蔡英文揭示的發展方向與策略，繼續提出五大信賴產業，當中半導體與AI是最重要的項目，而明年中央政府總預算也編列充足預算要來持續發展，國家政策也會持續調整，鬆綁或新訂規範，希望建立有台灣元素的AI時代，並能與世界連結在一起。