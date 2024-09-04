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展開面對面溝通...國土計畫中區說明會 劉世芳：支持農業永續發展

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部長劉世芳今天下午在台中舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」上致詞。記者趙容萱／攝影
內政部長劉世芳今天下午在台中舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」上致詞。記者趙容萱／攝影

內政部4日舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」，展開面對面溝通，化解各界疑慮，讓國土計畫朝如期如質方向上路實施。內政部長劉世芳表示，站在內政部立場，在支持農業生產上要氣候變遷、因應自然保育、保障農業永續發展，據此要做任何的補貼或任何劃設都會百分之一千支持，呼籲中部地區縣市首長幫忙在縣市地方發展上，不管想要傳統農業、新興科技農業、甚至是新興AI產地等，內政部都可以幫忙。

內政部表示，目前已有過半12縣市提報國土功能分區圖草案，後續也會儘速召開國土計畫審議會議進行審議。內政部長劉世芳表示，關於國土計畫未來將接軌及取代現行區域計畫法，重新建立非都空間使用新秩序，其具備「整體規劃取代既有土地零星變更」、「保障糧食安全，杜絕農地炒作，農業永續發展」、「農業資源挹注，農民權益更獲保障」及「鄉村區規劃引導地區適性發展」等優點，且為確保國土永續及因應氣候變遷挑戰，賴總統上任後亦成立「國家氣候變遷對策委員會」，內政部也會透過國土規劃及委員會的討論，務實面對國內現有問題及共同擬定行動策略。

面對外界質疑國土計畫法恐不利於農業發展，劉世芳表示，內政部也相當支持農業權入憲，所有農業生產活動，不只是農業，而是支持農業可以永續發展的新農業才是未來需要的農業，未來被劃為農地，鼓勵從事量農業活動，例如不能使用化學肥料、使用天然保育發展，但如果在農一、農二劃設之後，把農地賣掉變為建地，不只是環團反對，「內政部也是不容許的」。

「雲林縣政府國土功能分區表如果不能在年底送給我們，我們願意再去溝通說明。 」劉世芳強調，內政部支持農業生產上，一定要氣候變遷、因應自然保育、保障農業永續發展，要做任何補貼或劃設都會百分之一千支持 ，呼籲中部地區很多縣市首長幫忙讓縣市地方發展上，不管傳統農業、新興科技農業、新興AI產地，甚至是爭取台積電（2330）（TSMC）進駐等，內政部都可以協助，但如果沒有把分區圖送進內政部，國土計畫法明年4月30日就無法施行，少了任何一個縣市，內政部就沒有辦法在2025年通過。

劉世芳表示，臺灣刻正面臨永續及減碳挑戰，且在氣候變遷的影響下，現行強降雨的天氣型態明顯增加，如何透過更佳的國土空間規劃來有效因應，及落實各項防災、減災準備工作，這是大家集體必須要正視的課題。最後重申，推動國土計畫刻不容緩，在過程中面臨的問題，內政部也會予以審慎研議及凝聚共識，後續也會到南部地區辦理國土計畫政策溝通說明會，持續強化社會溝通，讓國土計畫如期上路，為下一代留下永續繁榮的臺灣。

內政部 劉世芳 氣候變遷 農業

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