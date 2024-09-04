高薪榜單出爐！這些行業平均月薪逾6萬元 行政總務職僅3.6萬元

104人力銀行4日發布最新分析資料顯示，2024年「薪資領先群」，軟體/工程平均月薪6.5萬居冠、經營/幕僚6.2萬第二、工程研發6.1萬第三，前五大高薪職務中三個與工程職相關。

非理工相關科系，則可選擇投入專案/產品管理，透過規劃、管理，解決專案/產品的各種疑難雜症順利推進達成目標，平均月薪可來到5.9萬。

至於2024年「薪資落後群」，行政/總務3.6萬元最低，因職務含金量相對較低，8月求供比0.9，平均1位求職者僅分到0.9份行政總務的工作，僧多粥少，求職難度高於整體，平均1位求職者可分到2份工作；醫療保健服務3.64萬，多為醫療機構的行政、助理；操作/技術3.7萬。

2024年整體平均月薪4.7萬由43種職務構成，其中，26種職務的平均月薪低於均線，占職務數的六成。

2024年最低工資為27,470元，與2023年相比調升幅度4.05%。104人力銀行比對同期職務薪資增幅超越整體、且超過5%的「薪資增幅領先群」有：環境安全衛生、營建施作、生技/醫療研發、餐飲、軟體/工程，這些職務多半缺工、或者專業技術含金量高。「薪資增幅落後群」有：記者及採訪、美容/美髮等、產品企劃、貿易、經營/幕僚等，薪資成長幅度均不到1%，反映產業轉型、產業職務分潤、以及薪資基期較高等因素。