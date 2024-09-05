不只黑猴子有3A！這檔台股基金擁3A大趨勢短打長抱皆宜

台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

中國首款3A級遊戲大作《黑神話：悟空》爆紅，帶動相關族群股短線狂飆！投資人若想要長線投資，台股也有「3A」題材大趨勢，分別為「Artificial Intelligence（人工智慧）、Advanced Chip（先進半導體）、Advanced Power Management（先進電力管理）」。統一台灣動力基金因為精準卡位3A關鍵科技大趨勢，定期定額績效穩健，是長線投資優選基金。

法人表示，AI晶片巨頭輝達（Nvidia）Blackwell晶片有望在第四季出貨，台灣在本波AI浪潮下佔據核心角色，市場看好相關供應鏈應用商機大爆發，AI、半導體依舊是長線多頭的先鋒部隊。同時，隨著傳統資料中心轉變成以加速計算和生成式 AI 為主軸的現代化運算中心，散熱需求的重心轉向直接液冷，散熱族群後市看俏。此外，有電力才有算力，全球電力需求殷切，光是台灣，我經濟部能源署就預估AI用電5年將增8倍。面對AI吃電怪獸來勢洶洶，先進的電力輸配送與儲能需求，都搖身成為熱門產業，重電股受惠電網升級趨勢明確，將享有更高評價。

3A關鍵科技可望引領台灣下一個黃金十年，十年投資大計機會難得，投資人可選擇長線穩健的優質基金伺機布局。放眼市面上135檔台股基金，十年定期定額績效前五名中，安聯投信2檔、統一投信3檔。

進一步觀察此五檔台股基金的短中長期績效會發現，統一奔騰、統一台灣動力基金3年、5年、10年績效皆維持在前10名，表現相對穩健。而近兩年AI崛起，統一台灣動力基金因為持股全方位涵蓋AI、半導體、散熱、電力等族群，精準卡位3A關鍵科技的趨勢財，也創造亮麗的超額報酬。

法人表示，AI、高速運算等應用持續熱絡，以及消費性電子產品進入年底鋪貨旺季，台廠將是最大贏家。投資人雖然知道要瞄準3A關鍵科技股，但台股進入高檔區，加上年底尚有美國總統大選的不確定因素，大盤震盪加劇，在選股與進場時機的難度雙雙升高之際，可以透過優質台股基金以定期定額長線佈局，避免追高殺低的風險。

台股基金十年定期定額報酬率前五名(%)