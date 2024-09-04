台電7月終於賺錢了 盈餘73億元

受到夏月電價收入較高影響，台電7月終於有盈餘，台電董事長曾文生今（4）日表示，7月是費率較高的夏月電價，加上用戶用電量較多，7月台電已有盈餘，但全年若要不虧損，仍得仰賴立法院通過行政院於上會期就已提出的1千億元追加預算來補貼。本月又要召開電價審議會，10月電價是否再漲，備受矚目。

曾文生今（4）在網路電視節目專訪中表示，原本預計今年會有2100億元的虧損，在今年3月召開電價審議會時，台電提出調高電價方案可增加600億收入，國際燃料價格下降可節省500億元支出，只要行政院同意補貼1千億元，台電今年就有機會損益兩平，但113年1千億元的補貼，還有待立法院通過。

曾文生說，台電需要1千億元的追加預算補助，如果有，台電今年會是有盈餘而不會虧損。另外，行政院明年預算也編列1千億元，要補貼台電，改善台電財務。

根據台電財報，今年1至7月收入4574億元，較去年同期增加77億元，其中，電費這項收入增加577億元；1至7月支出5103億元，較去年減少777億元，支出減少主要是來自於燃料成本的降低，今年1至7月燃料支出2226億元，相較於去年同期的2859億元，減少了633億元的支出。雖然台電7月已有盈餘，但今年前7月稅前虧損仍有529億元。

今年第二次的電價審議會，要在9月底決定10月電價是否調整，曾文生表示，3月審議電價時，已將今年有1000億元的補貼算進預期收入中，供電價委員會判斷，但現在補貼台電113年虧損的預算還在立法院，是否能拿到這筆1000億元的補貼，「我覺得看電價委員會怎麼樣判斷這個預算通過的情形」。

不過，曾文生也表示，除了台電財務要平衡之外，對國內整體物價的影響，也是大家同時會考慮的面向。