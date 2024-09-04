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卓揆：建立具有台灣元素的 AI 時代 連結世界促產業發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰4日出席「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」開幕典禮時表示，賴總統提出「五大信賴產業」，全力推動半導體及AI產業發展；此外，政府持續透過政策調整、法規鬆綁及新規範制定等方式，希望建立具有台灣元素的AI時代；同時也積極培育大量優秀AI人才，打造優質的生產與投資環境，以接軌國際。

卓榮泰指出，此次展覽以「Breaking Limits: Powering the AI Era. 賦能AI無極限」為展會主題，AI時代的來臨，將持續大幅改變人類的生活。為成功迎接AI浪潮，賴總統上任後，延續前總統蔡英文所揭示的發展方向與策略，提出「五大信賴產業」，其中半導體及AI為其中最重要的兩項產業。

此外，3日召開的「行政院經濟發展委員會」顧問會議，與會顧問也就未來台灣AI產業如何與世界鏈結議題進行充分討論。卓榮泰強調，台灣已有非常良好的AI發展基礎，政府未來將持續學習更多AI應用，以導入政府部門及民間之中，與世界接軌。

卓榮泰進一步表示，2025年度中央政府總預算已編列充足預算持續推動科技發展計畫；同時，政府將持續透過政策調整、法規鬆綁及新規範制定等方式，希望建立具有台灣元素的AI時代。此外，為與世界相連結，政府除打造優質的生產與投資環境，亦運用各種政策工具，培育大量優秀AI人才，並規劃設立「百億青年海外圓夢基金」，鼓勵優秀台灣子弟出國學習更高深的科技知能，期盼學成返國後投入國家重大建設，同時也積極延攬全世界青年好手來到臺灣，吸引世界知名大廠在臺設廠，一起為AI產業發展共同努力。

卓榮泰感謝國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁暨執行長Ajit Manocha、全球董事會主席Mary Puma及鈺創科技董事長暨執行長盧超群，對於台灣目前在世界半導體高科技產業鏈上位居關鍵地位的肯定，並舉辦今日盛大展會，讓台灣高科技產業再推向新高峰，也讓世界看見台灣。卓榮泰強調，中華民國台灣人民深知我國在世界供應鏈上的責任重大，而全球半導體產業即將進入「黃金20年」，不論未來的時間有多長，只要世界需要台灣，政府一定會擔負起重責大任，與國人一起努力迎接AI浪潮，期待與世界各國建立更多連結與合作，共同培訓人才、研發新科技、促進產業發展。

AI 半導體 卓榮泰

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