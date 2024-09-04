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產創10之1支出上限增至18億 經長：刺激企業投入研發

中央社／ 台北4日電

經濟部將預告產創10之1修法草案，部長郭智輝今天表示，產創10之1支出上限提高到新台幣18億元，盼刺激中小企業投入更多研發；經濟部也會協助中小企業定位全球市場，導入AI應用，透過「以大帶小」方式拓銷。

產創條例第10條之1投資抵減今年底落日，經濟部已拍板確定支出上限提高至18億元，並新增AI以及淨零低碳設備納入投資抵減項目，近期將預告修法草案，力拚在立法院新會期三讀通過。

郭智輝今天出席「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」受訪表示，產創10之1支出上限提高到18億，雖然和原先爭取目標相差2億，不過若業者投資超過支出上限金額，經濟部會繼續替業者爭取。

至於產創10之1帶動的投資效益，郭智輝表示，希望可以達到普惠效果，刺激中小企業投入更多研發量能。

關於下半年半導體和AI景氣，郭智輝表示，現在許多大廠推展相關投資計畫，「應該不會太差」。為提升台灣未來競爭力，經濟部會協助引進人才，以因應少子化挑戰，包括延攬世界各地的年輕學子來台求學，並與台灣優秀學生共同成長。

郭智輝進一步指出，台灣硬體發展世界第一，但台灣在AI應用市場很小，台積電前董事長劉德音昨天出席行政院經濟發展委員會顧問會議時，也提到企業要以世界市場為目標，因此經濟部將協助中小微企業定位全球市場、發展AI應用，導入AI應用將是掌握未來20年市場的關鍵。

此外，有關境外關內等政策執行，郭智輝強調，經濟部將協助中小企業降低出口的行政成本，規劃成立共同品牌，「以大帶小」方式協助業者拓展國外市場，這對業者應是獲利良多。

AI 經濟部

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